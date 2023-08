PREVENÇÃO Saúde realiza ação de conscientização e combate à hanseníase em Jaci-Paraná

Doença tem cura e o tratamento é ofertado de forma gratuita pela rede de saúde municipal

Encerrando as programações referentes ao Julho Roxo, mês estadual de conscientização sobre a hanseníase, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Unidade de Saúde da Família (USF) Jaci-Paraná, realizou mais uma palestra sobre prevenção e combate à doença para a população do distrito, com o objetivo principal de orientar e sensibilizar os cidadãos sobre os riscos da doença e tratamento.

A iniciativa se deu em alusão ao Julho Roxo, para alertar a população sobre as medidas preventivas e controle da hanseníase. Durante a ação, os participantes foram contemplados com palestra, dinâmicas e café da manhã. A programação contou com a presença de 50 pessoas.

Marli Rodrigues, gerente da USF Jaci-Paraná, ressalta a importância de realizar ações de conscientização e incentivar sobre atitudes preventivas, reforçando que o cuidado com a saúde é a melhor escolha para uma vida de qualidade.

“Realizamos este tipo de ação eventualmente, como forma de chamar a atenção da comunidade e despertar a preocupação de cuidar da sua saúde. Lembrando sempre que, em caso de sintomas, procurem a unidade, estamos aqui para ajudar e orientar no que for preciso, não esquecendo de que é melhor prevenir do que remediar”, frisa a gerente.

Entre os temas abordados estão a importância da identificação precoce de casos, orientações sobre como se prevenir e proteger da doença e informações de como realizar o tratamento correto.

O médico e palestrante Felipe Marcelo da Silva Santos, explica que o maior objetivo da programação é orientar a população sobre os primeiros sintomas da hanseníase e estimular sobre ações de cautela a fim de agir precocemente contra a doença.

“Nosso foco é alertar e auxiliar a comunidade no processo de identificação em casos suspeitos, para que possamos intervir em tempo hábil. Além disso, um diagnóstico precoce, em conjunto com o tratamento, ajuda a prevenir sequelas graves e quebra a transmissão da doença, melhorando a qualidade de vida da população”, afirma Felipe.

HANSENÍASE

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) a hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução crônica, que atinge a pele, os braços e as pernas, podendo também ocasionar lesões neurológicas como fraqueza ou formigamento na face, nas mãos ou nos pés. Ela pode ser transmitida por meio do contato prolongado com pessoas já infectadas, e que não estejam em tratamento.

Os principais sinais e sintomas da doença são manchas claras, róseas ou avermelhadas no corpo, com diminuição ou ausência de sensibilidade ao calor, frio ou ao tato. Podem surgir caroços na pele, dormências, diminuição de força e inchaços nas mãos e nos pés, formigamentos ou sensação de choque nos braços e nas pernas, entupimento nasal e problemas nos olhos.

A hanseníase tem cura e o tratamento é disponibilizado pelo SUS de forma gratuita, para crianças e adultos, por meio das unidades de saúde. O acompanhamento e tratamento é feito também nas unidades com três medicamentos, considerados eficazes e seguros. Quando descoberta tardiamente, a patologia pode deixar sequelas como deformidades e incapacidades físicas.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO