PREVENÇÃO – Unidades de Saúde de Porto Velho passam por visitas técnicas

Convênio entre Prefeitura e Unir contempla servidores municipais

Nesta terça-feira (13), uma aula inaugural vai marcar o início de mais uma formação “strictu sensu” para docentes e técnicos educacionais em efetivo exercício na rede municipal de ensino de Porto Velho. Essa ação vai ser realizada graças ao convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Os contratos têm o investimento de R$ 3,5 milhões e fazem parte do Programa de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que planeja cursos de pós-graduação para servidores que atuam nas 141 unidades escolares e que participaram do processo seletivo realizado no decorrer de 2022.

“Foram ofertadas 90 vagas para o curso de mestrado e 15 para doutorado, todos visando a Educação Escolar e a qualidade no ensino de nossos mais de 45 mil alunos da rede”, comentou Gláucia Negreiros, titular da pasta municipal de Educação.

De acordo com a secretária, o evento inicia às 18h30 no auditório da Psicologia, localizado na Unir Campus, com a palestrante professora doutora Maria Isabel Alonso Alves, que vai discorrer sobre o tema “Pesquisas e Formação Docente: A questão coletiva como possibilidade de transformação da realidade escolar”.

A Professora palestrante faz parte do magistério superior na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). É pesquisadora no grupo de pesquisa Em Educação na Amazônia (GPEA/Unir), mestra em Educação formada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Rondônia, vinculada à linha de pesquisa. “Vai ser uma oportunidade de ganhar novas informações no campo de pós-graduação e a respeito do que vai vir de conhecimento durante essa formação”, finalizou Gláucia.

Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Educação (SMC)

Prefeitura de Porto Velho – RO