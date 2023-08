PREVENÇÃOAções de combate à dengue são aplicadas durante o ano inteiro em Porto Velho

O trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) é fundamental no dia a dia da comunidade

Embora o número de casos de dengue tenha reduzido consideravelmente no município, a Prefeitura de Porto Velho atua de forma rotineira na prevenção e no controle da transmissão da doença. Para atingir números cada vez menores e promover a saúde da população, o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) é fundamental no dia a dia da comunidade.

Em contato direto com a população, por meio de visitas domiciliares que visam orientar a comunidade, a equipe de agentes vai periodicamente até as residências e percorre lugares estratégicos, como borracharias e ferros velhos, que muitas vezes servem como criadouros do mosquito da dengue. Para monitorar o índice de infestação pelo mosquito da dengue, o município realiza ainda o Levantamento de índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), que mede o Índice de Infestação Predial (IIP) e verifica a porcentagem de imóveis com a presença do mosquito.

A equipe também investe em ações de educação em saúde, através do projeto “Nossa Escola Contra Dengue”, desenvolvido em escolas que atendem a primeira infância, que vai do nascimento até os 7 anos de vida, com o intuito de tornar a informação mais clara e acessível para o público infantil, já que os pequenos podem repassar em casa os conhecimentos adquiridos na escola.

Jussara Alves, subgerente do Núcleo de Controle de Endemias, Malária e Dengue, compartilha que uma das ações foi realizada na última semana e envolveu em três escolas municipais, duas em Extrema (13 de Maio e José Augusto) e uma em Nova Califórnia (Maria Jacira). A programação contou com peças teatrais, música, dança, palestras e perguntas e resposta sobre a doença, atendendo uma média de 750 crianças do pré até o 5º ano.

“Hoje a equipe de combate à dengue não trabalha com períodos sazonais, pois o ano inteiro nós temos pessoas que adquirem a doença, já que a transmissão ocorre em qualquer época. Temos sim as fases de pico, em que as ações são intensificadas, mas quanto mais informações para a população, melhor. A gente não precisa passar informação sobre a dengue só no período em que a doença está em alta, podemos conscientizar a comunidade para que, justamente, não venha ocorrer um alto índice da doença durante os picos de transmissão”, declarou.

DENGUE

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Sua transmissão é favorecida, principalmente, com o acúmulo de água parada em reservatórios e superfícies. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que de janeiro a julho deste ano, a capital teve 905 casos confirmados da doença. Em 2022, no mesmo período, 1.718 casos foram confirmados no município.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO