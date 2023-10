PREVENÇÃOSecretaria Municipal de Assistência Social realiza ação em alusão ao Outubro Rosa

Encontro teve como objetivo a conscientização das mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou, na última sexta-feira (27), uma ação social em alusão à campanha do Outubro Rosa. O evento foi organizado pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPMM) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Creas MSEMA).

A sede do Creas MSEMA foi decorada na cor rosa para receber as mães dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, durante um encontro que teve como objetivo a conscientização das mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, incluindo os fatores que aumentam as chances de cura e os que reduzem a mortalidade.

Durante o evento, as mães interagiram em roda de conversa, assistiram a uma palestra educativa, discutiram sobre a importância da prevenção do câncer de mama, participaram de sorteio de brindes, receberam camisa da campanha Outubro Rosa e tiveram uma manhã de embelezamento com produtos Mary Kay.

“Estamos na campanha Outubro Rosa e, em parceria com o DPPM, estamos trazendo as informações da campanha para essa clientela, que são as mães dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto”, informou a coordenadora do Creas Msema, Doriléia Santos.

“Conversamos com a coordenação do Creas MSEMA para fazermos essa ação direcionada a essas mães, para informar e conscientizar que é importante elas se prevenirem. Nós temos hoje o Hospital do Amor que disponibiliza os exames, temos também a Carreta do Amor, que percorre vários lugares da cidade. Então, tudo isso, no Outubro Rosa, dando aquela chacoalhada nas mulheres: “vamos fazer os exames”, é muito importante. A conscientização da prevenção é importantíssima”, destacou Gina Brito, diretora do DPPM.

