PREVIDÊNCIA Ipam convida servidores municipais para audiência pública e seminário no Teatro Banzeiros

Eventos possuem 200 vagas e vão ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de outubro

Nos próximos dias 25, 26 e 27 de outubro, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Porto Velho (Ipam) vai realizar a primeira edição do Seminário Municipal e Audiência Pública aos servidores. Os eventos vão acontecer no Teatro Banzeiros, com vagas para 200 participantes.

Com foco no tema da previdência, os eventos objetivam discutir as questões que afetam diretamente o futuro financeiro dos servidores. A Audiência Pública acontecerá no dia 25 de outubro, e proporcionará um espaço para servidores, e a comunidade em geral, discutirem as questões previdenciárias que afetam diretamente suas vidas.

“A participação ativa dos servidores é fundamental na construção de um sistema que esteja em consonância com as suas exigências e anseios. O sistema de previdência assume uma importância crítica na asseguração da estabilidade financeira dos funcionários públicos municipais, garantindo uma aposentadoria digna após anos de dedicado serviço à comunidade. Contudo, ajustar e aprimorar continuamente este sistema para satisfazer as crescentes necessidades, expectativas e seguranças dos trabalhadores é um desafio constante, por isso a necessidade da participação deles”, falou o coordenador de Previdência, Orisvaldo Bezerra.

Já o Seminário Municipal de Previdência será nos dias 26 e 27 de outubro, a fim de levar conhecimento sobre cálculo de benefícios, legislação previdenciária e estratégias de investimento para garantir uma aposentadoria confortável. Segundo o coordenador, especialistas estarão presentes para compartilhar informações, responder a perguntas e fornecer orientações aos servidores. “Ter conhecimento desses elementos é crucial para que os funcionários possam tomar decisões bem embasadas a respeito de seu planejamento de aposentadoria”, explicou.

Conforme o coordenador, a realização das audiências públicas e seminários municipais de previdência desempenham um papel fundamental na transparência e participação cidadã, avaliação de desempenho, capacitação e troca de experiências, alinhamento com o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos (Progestão), bem como na prevenção de crises previdenciárias.

Os servidores interessados em participar dos eventos devem se inscrever no link. São disponibilizadas 200 vagas.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO