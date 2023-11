Previsão de chuva em Minas Gerais faz preços do café oscilar na Bolsa de Nova York

As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de que as regiões produtoras de café em Minas Gerais receberão volumes significativos de chuva nos próximos dias, podem impactar nos preços do grão na bolsa de Nova York.

Por enquanto eles flutuam de forma significativa. Após registrar uma alta de 5% seguida por uma queda de 4,5%, os contratos para dezembro tiveram um aumento de 3,47% no dia 2 de novembro, atingindo US$ 1,6535 por libra-peso.

Quando os contratos alcançam o valor de US$ 1,65 por libra-peso, os investidores geralmente optam por se desfazer de suas posições. Por outro lado, faixas de preços entre US$ 1,60 e US$ 1,55 por libra-peso são consideradas favoráveis para a compra de papéis.

Segundo um analista, é esperado que a volatilidade no mercado persista até o final de novembro, quando a fase final da colheita de café nas plantações brasileiras estiver concluída.

A tendência é que essas oscilações diminuam, dependendo do desenvolvimento das lavouras no país.

OUTROS PRODUTOS – No mercado de cacau, depois de três quedas consecutivas, os preços subiram. Os contratos para dezembro avançaram 1,87%, atingindo US$ 3.865 por tonelada, enquanto os contratos para março do próximo ano fecharam com um aumento de 1,83%, chegando a US$ 3.896 por tonelada.

No segmento do algodão, os contratos para dezembro, os mais negociados na bolsa de Nova York, apresentaram um aumento de 0,45%, atingindo 79,80 centavos de dólar por libra-peso. Os preços da fibra são influenciados pela alta do preço do petróleo, devido à competição entre tecidos sintéticos e naturais.

No mercado de açúcar, os contratos do açúcar demerara para março do próximo ano, os de maior liquidez no momento, fecharam com uma queda de 0,11%, cotados a 27,48 centavos de dólar por libra-peso. O clima úmido no Brasil pode atrasar as operações de colheita, mas a oferta tende a ser robusta durante toda a safra 2024/25.

Já no mercado de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ), os contratos caíram 5,23% na bolsa de Nova York, sendo cotados a US$ 3,5415 por libra-peso.

Fonte: Pensar Agro