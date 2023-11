Previsão do tempo 2/11: céu nublado e risco de chuvas em todo o país

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Feriado tem previsão de chuva

O feriado de Finados está chegando e com ele o fim de semana prolongado se torna uma realidade. Entretanto, a previsão para esta quinta-feira (02) em boa parte do Brasil será de nuvens carregadas e instabilidade do tempo.

Segundo as informações do Climatempo, a previsão é de que haja condições de tempo severas, com risco de chuvas persistentes, fortes temporais e ventania no Sul do país.

Na região Sudeste , ainda que não se tenha grandes pancadas de chuvas, é esperado um céu carregado de nuvens com poucas chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e um tempo mais fechado na região leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Sul



A região Sul será marcada pela formação de um ciclone , com início no Rio Grande do Sul. A formação desta tempestade tropical acarretará na intensificação das infantibilidades climáticas na região.

É esperado tempestades acontecendo ao longo de todo o dia no centro-norte gaúcho, Missões, Região Serrana Gaúcha e Catarinense, centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. As pancadas de chuvas nessas áreas serão volumosas, com risco de inundações, alagamentos e deslizamentos de terra. Fiquem atentos aos avisos da Defesa Civil local!

No restante da região, há previsão de chuvas fortes, mas de forma mais irregular, tendo uma alternância com períodos de melhorias.

Porto Alegre (RS): presença de chuvas, com mínimas de 16ºC e máximas de 26ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 16ºC e máximas de 26ºC; Florianópolis (SC): presença de chuvas, com mínimas de 15ºC e máximas de 27ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 15ºC e máximas de 27ºC; Curitiba (PR): presença de chuvas, com mínimas de 10ºC e máximas de 24ºC.

Sudeste

O estado de São Paulo começará o feriado com pouca chuva, com ela sendo mais isolada durante o dia.

Já em Minas Gerais, a previsão é de que haja pancadas de chuvas de grande intensidade em praticamente todo o estado.

A região centro-sul do Espírito Santo também sofrerá com as fortes chuvas. A região capixaba poderá ainda ter a presença de Sol, mas em meio a muitas nuvens, aumentando os riscos de chuvas a qualquer momento do dia. Na parte norte do estado, chuvas fracas e passageiras deverão atingir os municípios, com Sol em boa parte do dia.

O Rio de Janeiro passará o feriado com o céu nublado, tendo pancadas isoladas de chuva ocorrendo a qualquer momento do dia.

Rio de Janeiro (RJ): presença de chuvas, com mínimas de 21ºC e máximas de 26ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 21ºC e máximas de 26ºC; Belo Horizonte (MG): presença de chuvas, com mínimas de 19ºC e máximas de 29ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 19ºC e máximas de 29ºC; Vitória (ES): presença de chuvas, com mínimas de 23ºC e máximas de 32ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 23ºC e máximas de 32ºC; São Paulo (SP): mínima de 17ºC e máxima de 32ºC.

Centro-Oeste

A região central do Brasil terá um tempo mais abafado e com pancadas de chuvas de forte intensidade em boa parte dos estados. O sul do Mato Grosso do Sul será a região com maior pretensão de chuvas, com ela iniciado desde o período da manhã no formato de temporais, podendo acumular volumes consideráveis de precipitação.

Já no noroeste, oeste e sudoeste do Mato Grosso, e no oeste do Mato Grosso do Sul, o tempo ficará firme.

Cuiabá (MT): presença de chuvas, com mínimas de 23ºC e máximas de 40ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 23ºC e máximas de 40ºC; Brasília (DF): presença de chuvas, com mínimas de 20ºC e máximas de 33ºC;

Nordeste

No oeste da Bahia, sul do Piauí e no centro-sul do Maranhão, deve haver um aumento no volume de chuvas.

No litoral da Região Nordestina, haverá a presença de chuvas fracas e isoladas, com o Sol aparecendo em diversos momentos do dia.

No interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e centro de Pernambuco, o tempo ficará firme.

Salvador (BA): presença de chuvas, com mínimas de 24ºC e máximas de 32ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 24ºC e máximas de 32ºC; Fortaleza (CE): presença de chuvas, com mínimas de 24ºC e máximas de 34ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 24ºC e máximas de 34ºC; Natal (RN): presença de chuvas, com mínimas de 25ºC e máximas de 31ºC;

Norte

Está previsto pancadas de chuvas na maior parte do Amazonas, Acre, centro-norte de Rondônia, Roraima, centro-leste do Pará e também para o estado do Tocantins.

Entretanto, as chuvas mais fortes estarão concentradas no noroeste do Amazonas, no Tocantins e nas áreas limítrofes do Acre e de Rondônia. Elas aconteceram desde a manhã do dia 2.

As demais áreas ficarão com o tempo firme.

Manaus (AM): presença de chuvas, com mínimas de 26ºC e máximas de 36ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 26ºC e máximas de 36ºC; Belém (PA): presença de chuvas, com mínimas de 25ºC e máximas de 35ºC;

presença de chuvas, com mínimas de 25ºC e máximas de 35ºC; Porto Velho (RO): presença de chuvas, com mínimas de 24ºC e máximas de 36ºC;

Fonte: Nacional