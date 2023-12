Primavera de Rondônia: Deputada Lebrinha investe em projetos sociais voltados às famílias carentes

O município de Primavera de Rondônia foi contemplado com uma emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), no valor de 70 mil reais. O recurso, que já se encontra na conta da prefeitura, será destinado a projetos voltados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa da deputada Lebrinha visa fortalecer as ações sociais no município, proporcionando suporte efetivo às famílias que mais necessitam. O recurso foi solicitado pelo vereador Cristóvão Lourenço, reconhecido como um parceiro dedicado ao desenvolvimento do município. A atuação proativa do vereador, com o apoio da deputada, resultou na conquista desses recursos para políticas públicas de assistência social no município de Primavera de Rondônia.

A parlamentar expressou sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento social de Primavera de Rondônia e também do suporte do governo do estado. “Nosso compromisso é com a promoção da cidadania, garantido que o poder público alcance quem mais precisa. Essa emenda parlamentar, é resultado da nossa parceria com o vereador Cristóvão Lourenço, e também, o compromisso do governador coronel Marcos Rocha, que tem honrado as necessidades que apresentamos ao governo.”, falou a deputada.

Texto: Caio Pereira I Assessoria parlamentar

Foto: Evandro Moreira I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO