Primeira mulher eleita deputada no vale do Guaporé, Lebrinha vai trabalhar pela cidadania e pelo desenvolvimento dos municípios

Gislaine Clemente, a Lebrinha, é servidora pública da Saúde, pelo Governo do Estado e pelo Município de Costa Marques, onde desempenhou sua formação acadêmica de farmacêutica bioquímica. Entre suas propostas estão a continuidade de políticas públicas defendidas pelo seu pai, Lebrão, deputado estadual por quatro mandatos, como a defesa do setor produtivo rural e ações de infraestrutura urbana.

Além disso, Lebrinha insere em sua agenda de atuação parlamentar, a ampla defesa pela cidadania e pelo desenvolvimento dos municípios. Segundo ela, a dinâmica de entrega de serviços públicos deve atender uma demanda real da população. “Esse foi o segredo de fazermos de São Francisco do Guaporé uma cidade modelo na prestação de serviços públicos e destaque nacional pelo seu proporcional desenvolvimento em todas as áreas, e essa será a energia de trabalho do nosso mandato parlamentar: Compreender as necessidades, dialogar com todos os segmentos, investir no lugar certo para melhorar a vida das pessoas e fazer com que os municípios prosperem”, destaca.

Ela é a primeira mulher eleita como deputada estadual no Vale do Guaporé e, apesar da significativa votação na sua região, obteve votos em todas as regiões do Estado, um total de 12.623 votos. Lebrinha também foi a primeira mulher eleita prefeita de São Francisco do Guaporé, onde exerceu dois mandatos consecutivos e presidiu, simultaneamente, o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO) e a Associação Rondoniense de Municípios (AROM), o que lhe rende o status de primeiro parlamentar estadual verdadeiramente municipalista de Rondônia, conforme prefeitos e vereadores aliados, devido a sua trajetória como gestora pública e líder de instituições que agregam a bandeira do municipalismo.

Texto e foto: Assessoria parlamentar