Primeiro curso de formação de Peritos Oficiais Criminais e Agentes de Criminalística da Politec é iniciado em Porto Velho

Com o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na área de perícia criminal, oferecendo conhecimento teóricos e práticos, necessários para o exercício da profissão, teve início nesta terça-feira (3), o primeiro curso de formação de peritos, oficiais e agentes de criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia – Politec. A capacitação acontece em parceria com o Instituto Federal de Rondônia – Ifro, no campus da instituição, localizado na zona Norte de Porto Velho.

Durante o curso, os 60 alunos serão capacitados em diversas áreas, tais como: balística, genética, genética forense, química, documentoscópia, entre outros, além de conhecimentos teóricos e práticos, fundamentais para o exercício destas profissões.

O curso específico de formação profissional tem como intuito, preparar para a atuação de forma eficiente e precisa no campo da perícia criminal e da investigação científica.

Para o titular da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia – Politec, Domingos Sávio, é um momento inédito, proporcionado pelo Governo de Rondônia, para fortalecer o corpo técnico da instituição. “Este curso vai oferecer o nível de especialização latu sensu, em que o perito criminal sai especialista em perícia, e o agente criminalista com a especialidade em criminalística. Isso corrobora com qualidade nos resultados e na aplicação em campo, dando maior resultado à sociedade”, disse o superintendente.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Bernardo Vital ressaltou que, a capacitação é mais um investimento na Segurança Pública de Rondônia, sendo uma iniciativa pioneira para a Politec no Estado. “A Polícia Técnico-Científica de Rondônia tem um papel fundamental na resolução dos crimes e para o cumprimento das decisões judiciais. Dessa forma, mostra que o Poder Executivo tem dado uma atenção especial pela Segurança Pública, e este curso, é mais um exemplo, com estes 60 alunos se dedicando e passando por capacitação, para somar no trabalho da Politec em nosso Estado”, pontuou.

EXPECTATIVAS

Após a solenidade de abertura do curso foram iniciadas as primeiras palestras com os alunos, proferidas por representantes de instituições como Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Polícia Técnico-Científica de Rondônia – Politec e Instituto Federal de Rondônia – Ifro, que estarão durante todo o dia ministrando as demais aulas.

Um dos integrantes da primeira turma do curso de formação profissional, Rodolfo Pereira da Silva, ressalta a expectativa de aprendizado durante a capacitação. “Realizei o concurso público da Politec em 2022, e quis aproveitar ao máximo o aprendizado, sobre as técnicas laboratoriais, e em breve, poder contribuir com a perícia criminal em nosso Estado”, disse.

Fonte: Governo RO