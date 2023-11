Primeiro-ministro de Israel visita Faixa de Gaza durante trégua

Flipar Resgate de trabalhadores presos em túnel na Índia deve durar mais um mês

O Exército indiano segue mobilizando esforços para realizar o resgate dos 41 trabalhadores presos em um túnel subterrâneo no Himalaia desde o dia 12 de novembro.

Neste domingo, um maquinário especial para operações de resgate irá chegar a Uttarashi, cidade no norte da Índia onde estão localizados os trabalhadores.

Essa será a segunda máquina levada ao local para tentar realizar o resgate. Na última semana as autoridades tentavam alcançar o local onde as vítimas estão, mas a ferramenta utilizada para a operação quebrou.

Agora, a expectativa oficial é que os trabalhadores só sejam resgatados no fim de dezembro, próximo ao Natal, afirmou Arnold Dix, especialista em túneis que trabalha em cooperação com os oficiais indianos.

O túnel em que os trabalhadores estão presos possui 8,5 metros de altura e mais de 2 km de extensão. Oxigênio, água e alimentos estão sendo fornecidos para as vítimas, que se comunicam com as equipes de resgate via rádio.

As autoridades indianas trabalham com duas opções de resgate: a primeira é uma máquina que faz um corte a plasma para retirar as estruturas metálicas e tentar instalar um grande tubo de aço para que os trabalhadores deixem o túnel.

Segundo o ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, as autoridades tentam também realizar uma abertura vertical de 89 metros de profundidade para retirar as vítimas.

A construção do túnel na região é polêmica. A ideia do projeto é realizar uma ligação a diversos templos hindus por baixo da Cordilheira do Himalaia, mas os impactos ambientais da obra geraram muito debate nos últimos anos.

Fonte: Internacional