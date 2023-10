Principal jornal israelense culpa Netanyahu por guerra com Hamas

Reprodução: Redes Sociais Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro morto em Israel

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto em Israel nesta segunda-feira (9). Ele estava em uma rave no fim de semana, que foi atacada pelo grupo terrorista Hamas em Israel . Os familiares confirmaram a informação para a Folha de São Paulo.

O evento em que Glazer e mais dois brasileiros estavam chamava Universo Paralello e aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

“O Exército de Israel foi até a casa do meu irmão, pai do Ranani, que também mora em Israel. É tudo o que sabemos. Não temos informações de como e onde (o corpo foi encontrado)”, contou Karen Glazer, tia do jovem.

Ranani estava na rave com a namorada Rafaela Treistman e o amigo, Rafael Zimerman, ambos brasileiros também. No meio dos ataques, o trio se abrigou em um bunker e chegaram a utilizar os corpos das vítimas para se esconderem dos terroristas.

Zimerman conta que quando as autoridades de Israel chegaram no bunker para resgatar os sobreviventes, Rafaela e Rafael já não sabiam mais onde Ranani estavam. Eles foram levados a um hospital e liberados para a casa.

“O bunker em que nos escondemos foi metralhado por integrantes do Hamas e depois jogaram gás para todo mundo morrer asfixiado, e foi quando comecei a pedir a Deus para sobreviver. Eu me senti em Auschwitz “, contou Rafael, que agora mora com amigos em Herzylia.

Ranani Glazer era brasileiro-israelense. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos. O jovem prestou serviço militar ao país e pelas redes sociais, gostava de ir eventos como festivais e raves. Nas últimas postagens do rapaz, ele publicou diversos eventos em Tel Aviv, capital de Israel.

Momentos antes do ataque, Glazer ainda postou nos stories do Instagram vídeos da rave e marcou a localização em Gaza. Quando estava fugindo dos terroristas, ele ainda gravou um último vídeo em um bunker onde conseguiu se abrigar.

“No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro”, relatou Glazer na gravação.





Vítimas da guerra

Até o momento, 260 corpos foram encontrados no local onde acontecia o Universo Paralello, evento organizado pelo pai do Dj Alok, o também Dj Juarez Petrillo.

De acordo com informações do Itamaraty, ainda há duas brasileiras que estavam na rave que seguem desaparecidas : Bruna Valeanu, de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.

Nesta terça-feira (10), cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas foram encontrados dentro de Israel , segundo as forças militares israelenses. O conflito, até o momento, já matou ao menos 800 de Israel e mais de 600 palestinos.

Fonte: Internacional