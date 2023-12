Proampe Agro fortalece o setor agrícola e contribui para a geração de empregos em Rondônia

O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe) já liberou um total de R$ 85 milhões de microcréditos em todo o estado. Recentemente, o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), lançou o Proampe Agro, um programa de crédito voltado para pequenos produtores rurais. O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou da solenidade de lançamento e destacou a importância da iniciativa para apoiar os agricultores.

Segundo o deputado Cirone Deiró, o Proampe Agro integra as ações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec), liderada pelo vice-governador Sérgio Gonçalves, e busca fortalecer a geração de emprego e renda tanto no campo quanto na cidade. Com linhas de crédito de até R$ 100 mil, taxa de juros de 0,5% ao mês + Selic e prazo de pagamento de até 36 meses, o programa oferece condições especiais para os empreendedores rurais.

Para o deputado Cirone Deiró, o Proampe Agro atende uma importante demanda dos agricultores que é o acesso ao crédito facilitado para custear as atividades da propriedade. O deputado, que tem no setor produtivo agrícola uma das bandeiras de seu mandato, ressalta que dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram a relevância da atividade agrícola para a economia dos municípios, com 162 mil pessoas empregadas na agricultura e pecuária em Rondônia.

Na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Cirone Deiró tem apoiado as ações do governador, coronel Marcos Rocha, que contribuem para que Rondônia alcance a menor taxa de desemprego do país, com apenas 2,3% de desocupados. “O setor privado emprega 321 mil pessoas, e a produção agrícola emprega outras 162 mil pessoas. São empregos que ajudam o estado de Rondônia a manter bons índices de empregabilidade”, justificou.

Na avaliação do deputado Cirone, o Proampe Agro fornece um apoio significativo ao setor agrícola, enquanto a geração de empregos continua sendo uma prioridade. “Essa iniciativa demonstra o compromisso do governo do Coronel Marcos Rocha em fortalecer a economia local e proporcionar oportunidades de desenvolvimento para os produtores rurais. Estamos avançando na geração de emprego e renda, melhorando as condições de trabalho dos agricultores e suas famílias”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO