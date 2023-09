Processo seletivo abre vagas para diretor e vice-diretor de escolas da Rede Estadual em Porto Velho e distritos

O Governo de Rondônia torna público o Edital nº 6/2023/SEDUC-CGES do processo seletivo simplificado interno para função de diretor e vice-diretor para atuar em seis escolas da Rede Estadual de Ensino da Coordenadoria Regional de Educação – CRE de Porto Velho. A inscrição é gratuita e segue até 26 de setembro, de forma online.

No total, são oito vagas distribuídas nas unidades educacionais de Porto Velho, distrito de São Carlos, Nazaré, Calama, e distrito de Triunfo em Candeias do Jamari. O processo seletivo, realizado pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc, consistirá em duas etapas que são análise de títulos e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Para a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, o Edital se dá pela urgente necessidade de atendimento à vacância das referidas funções, a fim de atender os processos pedagógicos e administrativos das escolas. “Os interessados devem ter os requisitos e conhecimentos indispensáveis para o desempenho das atribuições inerentes à função, além de disponibilidade para cumprir integralmente uma carga horária de 40h na escola”, pontuou.

INSCRIÇÃO

A inscrição será realizada online, em formulário específico, mediante o link https://forms.gle/eC83UUDfSN86eKgz9 . O formulário deverá ser preenchido com dados pessoais e devem ser anexados os títulos do candidato com os documentos comprobatórios. A divulgação dos resultados de cada etapa e a homologação final do Processo Seletivo serão publicados na imprensa oficial do estado de Rondônia e nas redes sociais da CRE de Porto Velho.

Antes de se inscrever o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas no Edital, às quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.

QUADRO DE VAGAS

ESCOLAS MUNICÍPIOS VAGAS EEEF São Domingos Sávio Porto Velho 1 diretor 1 vice-diretor EEEF Profª Maria Aparecida da Silva Rodrigues Porto Velho 1 vice-diretor EEEFM Albino Büttner distrito de Triunfo em Candeias do Jamari 1 vice-diretor EEEM Profª Juracy Lima Tavares distrito São Carlos 1 diretor 1 vice-diretor EEEM Profº Francisco Passos Desmoret distrito de Nazaré 1 vice-diretor EEEFM General Osório distrito de Calama 1 vice-diretor

Mais informações sobre o Edital nº6 podem ser encontradas no link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-no-6-2023-seduc-cges-processo-seletivo-simplificado-interno-para-diretor-e-vice-diretor-escolar-das-escolas-da-rede-estadual-de-ensino-da-cre-de-porto-velho/.

Dados referentes aos endereços das escolas e quadros de vagas foram retificadas por meio do Edital Nº 7, pelo link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-no-7-2023-seduc-cges-1a-retificacao-do-edital-no-06-processo-seletivo-simplificado-interno-para-diretor-e-vice-diretor-escolar-da-cre-de-porto-velho/ .

Fonte: Governo RO