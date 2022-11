Processo seletivo para engenheiro civil e contador do Corpo de Bombeiros inscreve até dia 5 de dezembro

Como forma de auxiliar os rondonienses a quitarem as suas dívidas, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/RO, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, em parceria com o Serasa, realizará de 29 a 1° de dezembro, a segunda edição do Feirão Limpa Nome, em Porto Velho. O evento acontecerá na sede do Tudo Aqui, no 2º piso, localizado na Avenida 7 de Setembro, n° 830, Centro, das 9h às 17h. O consumidor deverá comparecer em posse dos documentos pessoais e comprovante de residência.

O Feirão é uma oportunidade para realizar a renegociação de dívidas diversas como: água, energia elétrica, telefonia, bancos e comércios em geral. Ao todo, são mais de 270 empresas em parceria com o Serasa e o Programa de Defesa do Consumidor de Rondônia – Procon/RO, para levar ao consumidor condições facilitadas de pagamento.

Segundo o coordenador do Procon Rondônia, Ihgor Rego, o Feirão Limpa nome é uma excelente oportunidade para que os consumidores endividados consigam quitar seus débitos. “Serão oferecidas condições especiais e descontos que podem chegar até a 90% do valor total da dívida, uma facilidade que buscamos trazer para que o consumidor possa iniciar o ano no azul”, ressaltou o coordenador.

O consumidor, no evento, será orientado a consultar possíveis descontos e renegociações vinculadas ao seu nome diretamente pelo aplicativo do Serasa, para celular ou pelo site na opção de “consultar CPF”: https://www.serasa.com.br/consultar-meu-cpf/. Caso não haja nenhuma oferta disponível, o Procon abrirá uma solicitação diretamente com o fornecedor. Na edição anterior, o Feirão contou com mais de 3 mil participantes.

