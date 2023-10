Processo seletivo simplificado é lançado para contratação de médicos ofertando mais de 200 vagas

Na terça-feira, 11, o Governo de Rondônia realizou o lançamento do processo seletivo simplificado para a contratação de médicos especialistas, com o objetivo de atender demandas no âmbito dos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé, promovendo ampliação dos atendimentos e cirurgias nas localidades. As inscrições podem ser efetuadas de 16 a 18 de outubro.

Para se inscrever, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, o candidato deve acessar o link https://processoseletivo.sesau.ro.gov.br/, e realizar a documentação de acordo com o checklist solicitado no Edital .

O governador Marcos Rocha destaca que, “a contratação temporária de novos profissionais da Saúde é uma das medidas para a ampliação no atendimento da população dos municípios. São medidas que o Governo do Estado tem desenvolvido para o fortalecimento do setor”, disse.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, enfatiza acerca da contratação. “O serviço que virá dessa contratação tem como objetivo atender as demandas da fila de espera por exames e cirurgias, realizando o suporte necessário nas unidades e nos municípios de acordo com a exigência maior de cada um, para um desenvolvimento maior do acesso à saúde no Estado” , afirma o gestor.

Serão ofertadas 224 vagas, sendo elas, 83 médico clínico geral; 6 Cardiologia; 3 Cardiologista (holter); 1 Cardiopediatria; 2 Cardiopediatria (eco); 7 Ginecologia Obstetrícia; 28 Pediatria; 1 para Neuropediatria; 5 Urologia; 6 Cirurgião Vascular; 14 Cirurgião Geral; 1 Cirurgião Plástico; 1 Cirurgião Oncológico; 1 Oncologista Clínico; 1 Ortopedista; 1 Ortopedista (Coluna); 1 Ortopedista (Onco); 7 Ultrassonagrafista Geral; 1 Pneumologista; 3 Intensivista; 2 Oftamologista geral; 1 Oftalmologista retina; 1 Oftalmologista retina pediátrico; 1 Oftalmologista glaucoma; 1 Oftalmologista plástica; 1 Oftalmologista catarata pediátrica; 4 Psiquiatra; 1 Neurologista; 1 Neurocirurgião; 5 Neurologista.

Fonte: Governo RO