Procon realiza Operação Carnaval para orientar boas práticas de consumo destinadas aos foliões

Com o tema “No trânsito, dê preferência à vida”, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia realizou na manhã desta quarta-feira, 8, apresentação lúdica para pais e alunos da Escola Municipal Padre Zenildo Gomes, localizada na zona Sul de Porto Velho, na abertura do Ano Letivo da Rede Municipal de Educação.

O público-alvo foi a educação infantil, e os colaboradores da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet realizaram uma apresentação lúdica com os bonecos “Didico”, “Vidinha” e “Ligadinho”. As crianças ficaram atentas às orientações prestadas. A educadora e atriz bonequeira, Vavá Castro explica que a educação de trânsito para as crianças tem o objetivo de construir valores, como respeito ao próximo para proteção da vida.

O diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima destaca que o trabalho do Detran nas unidades escolares influencia crianças e adultos a praticarem boas condutas no trânsito. “Aos pais vale lembrar que ensinamos muito mais por exemplos que por palavras, portanto não estacionem em fila dupla, não avancem sinal vermelho, usem cinto de segurança, respeitem as leis de trânsito”, orienta Ruymar.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, as ações da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, no qual o Detran-RO.

“Para cumprir a meta do Pnatrans até 2030, o Detran reforçou as ações educativas de trânsito, executadas pela Dtet, que está presente nos 52 municípios do Estado, com objetivo de educar, orientar e sensibilizar motoristas, motoqueiros, ciclistas e pedestres quanto à importância de respeitar as leis de trânsito, dando ênfase ao comportamento seguro e preservação de vidas”, enfatizou Marcos Rocha.

VOLTA ÀS AULAS

A direção-geral do Detran Rondônia destaca sobre os cuidados que motoristas, motoqueiros e pedestres precisam tomar neste período de volta às aulas.

“Com o início do ano letivo, o fluxo de veículos e engarrafamentos se repete nas regiões de entorno das escolas, especialmente nos horários de pico, como entrada e saída das aulas”, lembrou o diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida.

Para pedestres, a orientação é que usem a faixa de segurança ao atravessar a via e que estejam atentos ao trânsito.

PARCERIA

A secretária de Educação do Município de Porto Velho, Gláucia Negreiros agradeceu a parceria entre Detran Rondônia e a Secretaria Municipal de Educação – Semed.

“Os educadores do Detran têm o nosso respeito, já que realizam com responsabilidade e alegria, o trabalho de fazer do trânsito um espaço seguro para todos”, parabenizou Gláucia Negreiros.

Fonte: Governo RO