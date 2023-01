Procon-RJ lança manual com dicas para proteção para turistas

Turistas nacionais e estrangeiros contam com uma ferramenta de apoio lançada hoje (23) pelo Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ). Trata-se de um guia com legislação atualizada, que traz dicas sobre os meios de transporte, hospedagem, bares, restaurantes, serviços, além do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

São encontradas no guia, por exemplo, instruções sobre formas de pagamentos dos transportes públicos e privados, orientações nos casos de cancelamentos ou atrasos de voos ou ônibus, e alertas sobre a necessidade de observar o valor digitado na máquina de cartão na hora de efetuar um pagamento. O manual está disponível em três idiomas (português, inglês e espanhol) e pode ser acessado neste link. Ele será também distribuído em forma impressa nas principais entradas de turistas no estado.

Segurança

A medida foi tomada porque, neste período de férias, é esperado um maior movimento de turistas e há o objetivo de tornar a estadia desses visitantes no Rio de Janeiro mais agradável, disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

“É muito importante garantir que eles [turistas] tenham uma experiência segura e de qualidade. Criamos um guia objetivo, mas que aborda os principais temas que podem gerar dúvidas e evitar aborrecimentos, com a intenção de proteger, orientar e acolher nossos visitantes consumidores, que tanto contribuem para a economia do estado”, disse Coelho. “É importante que o fornecedor entenda que o consumidor bem atendido, respeitado nos seus direitos consumeristas, com soluções rápidas nos imprevistos, tem maior chance de retornar ao nosso estado e ainda pode recomendar o Rio como um bom destino de viagem”.

ProconTur

Além do guia, a autarquia possui um grupo de trabalho direcionado ao atendimento do consumidor turista, nacional ou estrangeiro e de grandes eventos, o ProconTur, criado no início da atual gestão do Procon-RJ. Durante a alta temporada, o grupo ProconTur estará atendendo às reclamações desse público por meio dos telefones (21) 9937-19647 e (21) 9933-28289 e pelo e-mail [email protected], de 9h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Nos dias de Carnaval, um plantão especial será montado, bem como nos principais eventos no decorrer do ano.

O ProconTur objetiva dar maior rapidez na solução dos problemas que possam surgir durante a visita desses consumidores no estado, já que estão de passagem e precisam ter seus direitos garantidos e problemas solucionados dentro de um prazo diferenciado, “de modo a tornar a experiência de conhecer o Rio mais agradável, garantindo que esses turistas retornem mais vezes”, disse o presidente do Procon-RJ.