Procon Rondônia averígua a percepção do consumidor em relação às companhias aéreas e anuncia fiscalização

Resultados desta pesquisa vão servir como base para a elaboração de estratégias e políticas públicas

Os Procons de todo o Brasil, por meio da Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), em parceria com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), iniciaram uma pesquisa abrangente sobre a percepção dos consumidores em relação aos serviços prestados pelas companhias aéreas e também fiscalização. Em Rondônia, a Coordenadoria Estadual do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) anunciou que uma fiscalização será conduzida para assegurar o cumprimento das normas de proteção ao consumidor, por parte das empresas aéreas.

Esta iniciativa, que engloba procons estaduais e municipais, Ministério Público, defensorias públicas e entidades civis de defesa do consumidor, visa compreender o perfil dos passageiros de avião e as experiências vivenciadas por eles durante o uso desse meio de transporte.

O coordenador Estadual do Procon, Yan Gabriel destacou a importância dessa ação conjunta, afirmando que, “a fiscalização será uma extensão desta pesquisa, buscando garantir que as políticas públicas desenvolvidas estejam respaldadas por práticas transparentes e alinhadas com as necessidades reais dos passageiros”, salientou.

A pesquisa, disponível aos consumidores até o dia 25 de janeiro, pode ser acessada de forma rápida e fácil pelo link https://forms.gle/nH47E9a4MdRoB18T6.

ESTRATÉGIAS

Os questionários abordam uma variedade de tópicos, desde a facilidade de compra de passagens até a qualidade do atendimento a bordo. Questões relacionadas à segurança, pontualidade e comunicação em situações de imprevistos, também estão presentes, permitindo assim, uma análise abrangente das experiências dos passageiros.

A pesquisa e a fiscalização ocorrem em um momento estratégico, à medida que o setor de aviação busca se adaptar aos desafios impostos pela pandemia e às crescentes expectativas dos consumidores em termos de qualidade e transparência nos serviços oferecidos.

Os resultados dessa pesquisa vão servir como base para a elaboração de estratégias e políticas públicas, que têm como objetivo, aprimorar a experiência do consumidor no setor de transporte aéreo. A participação dos consumidores é crucial para garantir que as vozes dos passageiros sejam ouvidas, e a fiscalização complementa esses esforços, garantindo o cumprimento das normas e a proteção efetiva dos direitos dos consumidores.

Fonte: Governo RO