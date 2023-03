Procurador que espancou chefe tem esquizofrenia, aponta laudo

Reprodução – 15.09.2022 Demétrius Oliveira Macedo agrediu a chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros durante expediente na Prefeitura de Registro





































O procurador Demétrius de Oliveira Macedo, de 35 anos, foi internado, em 27 de fevereiro, por “comportamento de personalidade narcisista e combativo”, sem previsão de alta médica. O laudo do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) apontou que Macedo, que agrediu a chefe durante expediente na Prefeitura de Registro , no interior de São Paulo, apresenta quadro psiquiátrico compatível com esquizofrenia paranoide. Antes da internação, ele estava preso na Penitenciária de Taiúva (SP).

Ainda segundo o relatório médico da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP), além do do quadro de esquizofrenia paranoide, os peritos do IMESC apontaram que Demétrio apresenta capacidade de entendimento prejudicada e capacidade de determinação abolida à época do crime e é inimputável [incapaz de entender o caráter ilícito do fato].

De acordo com o que os médicos recomendaram, o procurador deve ficar em tratamento em regime de internação pelo período mínimo de 3 anos. Os peritos apontaram que, apesar de haver um suporte familiar, mesmo em contexto protegido e sob tratamento médico adequado, Macedo ainda não apresentou qualquer diminuição dos sintomas. Ele mantém episódios psicóticos, que vão desde a alteração do comportamento à frangofilia [Impulso de quebrar objetos].

Segundo o laudo apresentado pelos peritos, a esquizofrenia paranoide e os sintomas apresentados por Demétrius prejudicam a capacidade crítica e o pragmatismo dele. “Tais sintomas que estavam presentes à época dos fatos permitem concluir que a capacidade de entendimento encontrava-se prejudicada, enquanto a capacidade de determinação restava abolida”, consta do laudo.

O que diz a defesa de Gabriela

De acordo com o advogado da procuradora-geral Gabriela Samadello, a defesa já manifestou-se favorável a homologação do laudo. “Nós não impugnamos o laudo, nós propusemos que seja homologado. As conclusões, ao meu modo de ver, são irrefutáveis”.

“Apenas o Ministério Público tem um assistente técnico e eles querem um pouco mais de tempo para se manifestar, mas eu tenho muita clareza de que, pelo menos, é tudo muito correto”, disse Toron.

O g1 entrou em contato com a defesa de Demétrius, Marco Antonio Modesto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Fonte: IG Nacional