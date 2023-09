Procurador vê irregularidades e nulidade de provas em ação contra Jaime Bagattoli

Em discurso contundente e emotivo durante a sessão ordinária nesta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Ismael Crispin defendeu o direito à vida, manifestando sua posição contrária à descriminalização do aborto.

Reforçando sua reputação na casa, Crispin relembrou seus colegas de que nunca foi de “trazer para a tribuna fanfarrice”. No entanto, o tema da descriminalização do aborto tem mexido profundamente com seus sentimentos, e ele sentiu a necessidade de erguer sua voz e expressar sua opinião.

O parlamentar citou a ADPF 442 e o “triste voto” da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, considerando-o uma “vergonha para o povo brasileiro”. Crispin argumentou que o STF, composto por onze ministros, tem grande responsabilidade e influência na defesa dos direitos fundamentais dos brasileiros, e a vida está no topo desta lista.

Além disso, o deputado trouxe à discussão o Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário, que afirma que a vida deve ser protegida “desde o momento da sua concepção”. Ismael Crispin questionou o posicionamento de alguns ministros do STF em relação a este tratado, criticando diretamente a postura da ministra Rosa Weber.

Em uma passagem mais descontraída e bem-humorada, Crispin fez referência à sua semelhança física com o Ministro Alexandre de Moraes, mas também citou uma declaração anterior do magistrado que valoriza o direito à vida.

A ênfase do deputado ao longo de seu discurso foi na preservação e valorização da vida humana, comparando o valor atribuído aos seres humanos com o valor legalmente dado aos ninhos de aves e tartarugas.

“O ser humano, até a sua 12ª geração, está tendo para o STF menos valor do que é o ninho de passarinho, menos valor do que é o ninho de tartaruga, e isso eu não estou tirando da minha cabeça não, é o que está na lei 9.605 que diz, olha, se você danificar, se você for pego transportando, danificar o ninho, ou for pego transportando o ovo de qualquer espécie, vejam senhores, é pena de detenção, é para prisão, então quer dizer, se eu desmonto o ninho de uma ave, eu posso ser preso, mas se eu mato um ser humano, já num terço da sua vida, antes de vir o mundo, por ser uterino, eu vou descriminalizar, está tranquilo?”, indagou.

Encerrando seu pronunciamento, o deputado Ismael Crispin exortou seus colegas a também se manifestarem sobre o tema e reiterou sua postura contrária à descriminalização do aborto, afirmando que “a vida merece ser preservada”.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO