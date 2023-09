PRODISTRITOPrefeitura recupera 100% da iluminação pública do distrito de Nova Califórnia

No total, mais de 400 pontos de luz foram substituídos na localidade

Além de trabalhar na modernização e padronização do sistema de iluminação pública da capital de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho também está atendendo as comunidades mais distantes, através do programa Prodistrito.

“O objetivo principal, conforme determinação do prefeito Hildon Chaves, é proporcionar mais segurança às pessoas no período noturno, tanto na capital quanto nos distritos e vilas rurais”, explicou o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Gustavo Beltrame.

Desta vez o trabalho realizado pela Emdur contemplou o distrito de Nova Califórnia, na divisa com o Acre, que agora está com 100% da iluminação recuperada. No local foram atendidos 430 pontos de luz com luminárias convencionais.

“A Emdur segue para mais distritos, de acordo com a programação de serviços a serem executados”, acrescentou Gustavo Beltrame.

PARCERIA

Recentemente a Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) firmou parceria com vários órgãos municipais e estaduais para levar diversos benefícios aos distritos da BR e do baixo Madeira, incluindo melhorias no sistema de iluminação pública.

Foi oferecido à Emdur todo apoio necessário para executar os programas Prodistrito e Proluz, todos voltados para melhoria na iluminação pública”, destacou Wellen Prestes, titular da SMD.

NAZARÉ

Como fruto dessa parceria, no mês passado o distrito de Nazaré, no baixo Madeira, teve 100% da sua iluminação pública recuperada. No total, 110 pontos de luz receberam manutenção ou implantação.

Texto: Augusto Soares

Foto: Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO