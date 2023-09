Produção de café em Rondônia tem aumento de 24,1% entre 2021 e 2022

A pesquisa sobre Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada anualmente pelo IBGE, mostrou que, entre 2021 e 2022, a produção de café em Rondônia subiu de 162 mil toneladas para 201 mil toneladas, representando um aumento de 24,1%. Se comparada com a produção de 2012, o crescimento foi de 135,9%.

Rondônia, que é o quinto maior produtor de café do país, representou 6,4% da produção nacional (3,1 milhões de toneladas). Os maiores produtores estaduais foram Minas Gerais (1,3 milhão de toneladas, representando 44% da produção brasileira), Espírito Santo (950 mil toneladas), São Paulo (293 mil toneladas) e Bahia (233 mil toneladas).

Através da série histórica, é possível perceber que o aumento da produção rondoniense se deve ao aumento da produtividade. Entre 2012 e 2022, a área destinada ao cultivo de café diminuiu 53,9% (passando de 124 mil hectares para 57 mil hectares), enquanto que a produtividade quintuplicou, indo de 687 quilogramas por hectare para 3.509 quilogramas por hectare.

Rondônia também é destaque tendo sete municípios entre os cem maiores produtores brasileiros: São Miguel do Guaporé, com produção de 44 mil toneladas, ficou na segunda posição no ranking nacional, seguido por Alta Floresta d’Oeste (23 mil toneladas) no 20º lugar; Alto Alegre dos Parecis (quase 23 mil toneladas) em 23º lugar; Nova Brasilândia d’Oeste (18 mil toneladas) na 36º posição; Buritis (16 mil toneladas) no 43º lugar; Ministro Andreazza (15 mil toneladas) na posição 45 e Cacoal (13 mil toneladas) em 63º lugar.

Em relação à produção de cacau, a PAM apontou que ela está estável, tendo o estado de Rondônia produzido cinco mil toneladas em 2022. Os maiores produtores foram: Jaru (1,2 mil toneladas), que representou 25,4% da produção estadual, Ouro Preto do Oeste (769 toneladas), Buritis (743 toneladas), Governador Jorge Teixeira (321 toneladas) e Monte Negro (274 toneladas).

Mais municípios rondonienses registram produção de soja em 2022

A PAM mostrou que a sojicultura chegou em mais cinco municípios rondonienses no ano de 2022: Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Ji-Paraná, Presidente Médici e Nova União. Porém, estes municípios representam menos de 1% de toda a soja produzida em Rondônia.

Em todo o estado, no ano de 2022, foram produzidas 1,7 milhão de toneladas de soja, quantidade 29,4% maior que a registrada em 2021. Assim como nos anos anteriores, a produção de soja está concentrada no sul de Rondônia, sendo Pimenteiras do Oeste (173 mil toneladas), Vilhena (160 mil toneladas), Corumbiara (157 mil toneladas), Chupinguaia (155 mil toneladas) e Cerejeiras (130 mil toneladas) os maiores produtores, que juntos representam 44,4% da produção estadual.

Outras lavouras temporárias

Sobre a produção de milho, a PAM aponta um crescimento de 20,5% entre 2021 e 2022, passando de 1,2 mil toneladas para 1,4 mil toneladas. Os municípios rondonienses que mais produziram milho foram: Vilhena (170 mil toneladas), Pimenteiras do Oeste (161 mil toneladas), Chupinguaia (156 mil toneladas), Corumbiara (145 mil toneladas) e Cerejeiras (138 mil toneladas).

Em relação ao arroz, houve um crescimento de 5,6% na produção estadual entre 2021 e 2022, passando de 114 mil toneladas para 121 mil toneladas. Pimenteiras do Oeste (19 mil toneladas), São Miguel do Guaporé (19 mil toneladas), Nova Mamoré (13 mil toneladas), Porto Velho (13 mil toneladas) e Candeias do Jamari (12 mil toneladas) foram os maiores produtores de Rondônia.

Outro dado demonstrado na PAM é a diminuição da produção de mandioca desde o ano de 2016. Entre 2016 e 2022, Rondônia produziu quase 260 mil toneladas a menos deste produto, diminuindo de 664 mil toneladas para 404 mil toneladas. A capital Porto Velho registrou a maior produção em 2022: 134 mil toneladas. Candeias do Jamari (36 mil toneladas), Jaru (23 mil toneladas), Monte Negro (15 mil toneladas), Machadinho d’Oeste (14 mil toneladas), Campo Novo de Rondônia (14 mil toneladas) completam o ranking de maiores produtores estaduais.