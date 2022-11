Produção de soja do Brasil é estimada em 154,53 milhões de toneladas

O abate de bovinos registrou alta de 11,2% em relação ao terceiro trimestre de 2021, com 7,81 milhões de cabeças de bovinos abatidas sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre deste ano, foi registrada ainda uma elevação de 5,8% no abate de bovinos.

A produção totalizou 2,12 milhão de toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre de 2022, com um crescimento de 11,1% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Em relação ao segundo trimestre de 2022, houve aumento de 9,2%.

Fonte: AgroPlus