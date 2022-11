Produto Interno Bruto de Rondônia de 2020 é divulgado pela Sepog

A Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão – Sepog divulgou, na última semana, o resultado do Produto Interno Bruto – PIB de Rondônia, no que se refere à soma dos bens e serviços produzidos no Estado, no período equivalente a 2010-2020. Os números apresentados sobre a economia rondoniense resultam da parceria celebrada entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, órgãos estaduais de Estatística, secretarias estaduais de Planejamento das unidades da Federação e Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa. São números comparáveis entre todas as Unidades da Federação, pois são elaborados segundo a metodologia conduzida pelo IBGE.

De acordo com o estudo, em 2020, o PIB do Estado, em valores correntes, foi estimado em R$ 51,6 bilhões e a retração em volume foi de 4,4%, primeira variação negativa após as taxas positivas registradas nos últimos três anos, de 5,4% (em 2017), 3,2% (em 2018) e 1,0% (em 2019). O PIB de Rondônia representou 0,7% da economia brasileira em 2020 e ocupou a 22ª posição relativa entre as demais Unidades da Federação. Na Região Norte, Rondônia manteve-se na 3ª posição relativa, atrás apenas do Pará e Amazonas.

Considerando a série 2002 a 2020, os cinco maiores crescimentos acumulados foram Mato Grosso (130,4%), de Tocantins (118,7%), Roraima (100,2%), Piauí (82,3%) e Rondônia (80,7). Entre os cinco menores estavam: Rio de Janeiro (21,6%), Rio Grande do Sul (24,3%), Rio Grande do Norte (32,8%), Minas Gerais (82,3%), e Bahia (36,4%).

O PIB per capita de Rondônia, ou seja, o valor do PIB dividido pela quantidade de habitantes, obteve crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior e registrou o montante de R$ 28.722,45, ocupando a 12ª posição no ranking nacional. Os maiores Produtos Internos per capita em 2020 foram: Distrito Federal R$ 87.016,00, São Paulo R$ 51.365,00 e Santa Catarina R$ 48.159,41. Os Estados com os menores índices: Maranhão R$ 15.027,69, Piauí R$ 17.184,70, Paraíba R$17.402,13, Ceará 18.168,35 e Acre 18.420,26.

Em relação ao ano de 2020 e o ano anterior, o estado do Mato Grosso obteve o maior crescimento do PIB per capita, dentre todas as unidades da federação com 24,21%. Destacaram-se também, os seguintes estados: Pará 19,23%, Mato Grosso do Sul 13,43%, Tocantins 9,7% e Maranhão 9,23%. Rondônia cresceu 97,45% , apresentando em 2010 (R$ 15.320,64) e 2020 (R$ 28.722,45).

Nos próximos dias, a equipe da Gerência do Observatório – GOB da Sepog irá disponibilizar, no Portal do Observatório, a versão completa do relatório com informações detalhadas sobre cada segmentação. O resumo dos dados do PIB com mais informações pode ser conferido no relatório em anexo.

Fonte: Governo RO