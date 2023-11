Produtora de Cacoal garante segundo lugar no concurso de melhores cafés do Brasil

O final de semana foi marcado por intensas disputas, superações e alegrias nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) de 2023. Com uma programação que envolve modalidades esportivas e a participação de atletas de 16 municípios, o evento promovido pelo Governo do Estado reforça o incentivo à pratica esportiva, além de destacar valores do esporte rondoniense.

A Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) enfatiza a importância dos Jogos intermunicipais de Rondônia, que pela primeira vez são disputados em Porto Velho. No último final de semana, as pistas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcelo Cândia, no bairro Marcos Freire, foram palco para as corridas, saltos e arremessos, atraindo atletas e espectadores no sábado (11) e domingo. As competições foram acirradas durantes dois dias, evidenciando o talento dos participantes.

VOLEIBOL

O Ginásio Fidoca foi cenário de emocionantes confrontos no voleibol masculino e feminino. Com partidas eletrizantes, o público pode prestigiar o talento dos atletas, vivenciando grandes confrontos entre as equipes participantes dos Jogos Intermunicipais.

KARATÊ E TÊNIS DE MESA

As artes marciais e o tênis de mesa também ganharam destaque. A modalidade de Karatê atraiu admiradores no sábado, com entrega de medalhas, enquanto o Tênis de Mesa movimentou atletas da modalidade.

CAPOEIRA

As rodas de Capoeira foram emocionantes, e no final de semana, Porto Velho, Pimenta Bueno e Ministro Andreazza destacaram-se como os municípios mais destacados na modalidade.

PREPARAÇÃO

Nesta terça-feira (14), as atenções se voltam para as semifinais. Os ginásios Cláudio Coutinho, Fidoca e de uma instituição de ensino superior serão palcos das decisões emocionantes, onde atletas mostrarão toda a sua dedicação e talento para alcançar a tão desejada final.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, destacou a importância do evento para a promoção do esporte e integração entre os municípios. “Os Jogos Intermunicipais têm cumprido sua missão de estimular o esporte, a saúde e fortalecer os laços entre as comunidades. Estamos felizes em sediar esse evento histórico em Porto Velho. O JIR continua a ser uma vitrine para o talento esportivo de Rondônia” afirmou.

Fonte: Governo RO