Produtores antecipam venda da próxima safra com cautela

A comercialização antecipada da safra de soja 2023/24 do Brasil atingiu 24,2% da projeção de colheita, superando o percentual do ano anterior, porém ainda abaixo da média histórica para esta época, conforme relato da Safras & Mercado. Em igual período do ano passado, a comercialização antecipada era de 20,6%, enquanto a média histórica para esta fase é de 34,5%.

Para a temporada de 2023/24, os produtores optaram por uma abordagem mais cautelosa em relação às vendas antecipadas, uma vez que os preços permanecem sob pressão, e eles estão financeiramente preparados, devido aos resultados positivos em safras recentes.

Em comparação com o levantamento de outubro, a comercialização avançou aproximadamente 4,5 milhões de toneladas. No que diz respeito à safra anterior (2022/23) de soja, os produtores já venderam 89,5% da produção projetada, em comparação com 84,9% no relatório anterior.

No mesmo período do ano passado, a negociação para a safra anterior estava em 89,2%, enquanto a média dos últimos cinco anos para este período é de 94,2%.

No cenário do milho, a comercialização da “safrinha” de 2023 atingiu 71% da produção prevista, superando os 69,2% registrados no mesmo período do ano anterior. A média histórica para esta fase é de 74,7%.

