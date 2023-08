Produtores reclamam de falta de manutenção da eletrificação rural

O embargo e uma multa de quase um milhão de reais a uma propriedade rural no município de Cocalinho (900 km de Cuiabá) tem repercutido na internet nos últimos dias. Isso porque a ação, conduzida por equipe da Unidade Desconcentrada de Confresa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) em conjunto com o 10º Comando Regional da Polícia Militar, no dia 28 de maio, foi desencadeada pelo monitoramento por satélite.

Após a Sema receber sinais do Alerta de Desmatamento, emitido pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento, os agentes da Sema junto com a Polícia Militar foram até a propriedade e constataram que o desmate havia sido feito em uma área de uso restrito na região do Araguaia.

Os alertas de desmatamento, explica a Sema-MT, são emitidos pela Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal, que usa imagens de Satélite Planet no combate ao desmatamento ilegal.

A ferramenta, contratada pelo programa REM, age de forma preventiva, minimiza os danos, aumenta a celeridade na resposta, facilita a responsabilização e permite o embargo da área de forma imediata por meio do monitoramento diário e alertas semanais de desmatamento.

A fiscalização da Sema tem como instrumentos o monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso, fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental, embargo de áreas, apreensão e remoção de maquinários flagrados em uso para o crime, e a responsabilização de infratores.

A fiscalização in loco acontece tanto por equipes da sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente quanto pelas 9 regionais da Sema localizadas nos municípios de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Guarantã do Norte, Juína, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop.

