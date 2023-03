Produtores rurais da Zona da Mata apresentam demandas durante reunião com Seagri

Durante a realização do Governo Itinerante, conduzido pelo governador Marcos Rocha, no município de Rolim de Moura, uma equipe de produtores rurais da cidade de Alta Floresta d’Oeste compareceu à sede do Poder Executivo Municipal para relatar ao secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, algumas questões pertinentes ao setor pecuário da Região da Zona da Mata, dentre elas, a alíquota do ICMS do gado, novas plantas frigoríficas e área de zoneamento.

Para o prefeito do município de Alta Floresta, Gio Damo, essa iniciativa de trazer o poder executivo para estar mais próximos da população é bem fundamentada. “É bom ver que há uma preocupação de ouvir a classe produtiva, pois é de fundamental importância para o sucesso das atividades no Estado. Essa aproximação com a realidade das regiões torna o governo cada vez mais dinâmico. Gostei da iniciativa do secretário Luiz Paulo, em ouvir as nossas reivindicações e já buscar os devidos alinhamentos para tentar ajudar a categoria”, comentou Gio Damo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, tem cumprido agendas desde o início da semana na região da Zona da Mata, com a realização do Governo Itinerante. “Esse é o governo participativo, que está cada vez mais próximo da sociedade. As ações do Governo Itinerante têm acompanhado de perto as demandas dos municípios e, consequentemente, garantir melhorias para os municípios”, disse

PRODUÇÃO

Em Rondônia, a potencialidade que podemos destacar é a agropecuária, esse setor corresponde a cerca de 40% do Produto Interno Bruto, tendo a produção da carne bovina e de grãos como principais produtos do setor do agronegócio. É um dos mais importantes setores na geração de renda do Estado.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, fez questão de pontuar aos produtores que a presença deles na reunião foi de suma importância, afinal de contas, nada melhor que ouvir a categoria e suas respectivas demandas. “O Governo de Rondônia tem a preocupação quanto a mantermos contato frequente com representantes de diversas cadeias produtivas a fim de ouvir os anseios. Isso porque a necessidade do diálogo entre as partes interessadas, é essencial para a construção de novas e boas alternativas que visem o fortalecimento, sem fazer politicagem”, finalizou o secretário.

Fonte: Governo RO