Produtos regionais e show musical movimentam a Feira de Empreendedores “Natal de Luz”, nesta sexta-feira e sábado

Em um ano de iniciativas marcantes e eventos que ecoaram a voz da juventude, a Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) marcou 2023 com programas inovadores e celebrações culturais. Relembre os momentos emblemáticos que moldaram o panorama da juventude em Rondônia, destacando as ações com o desenvolvimento, cultura e oportunidades para os jovens do Estado.

EMPREGA MAIS, EMPREENDA JUVENTUDE

O Programa Emprega Mais, Empreenda Juventude criado pelo Governo de Rondônia em 2021, tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a empregabilidade, capacitando de forma gratuita jovens com idades entre 15 e 29 anos. O programa é executado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Os cursos gratuitos são oferecidos pelo Idep, em diversas áreas.

ENCONTRO DE GRAFITEIROS

Com o objetivo de incentivar a cultura, comunicação e liberdade de expressão, com ênfase para os jovens artistas, tendo em vista a dificuldade de expressão por meio da arte no país, a Sejucel realizou entre os dias 28 e 29 de janeiro, a 1ª edição do encontro de grafiteiros. Com o tema “Futebol Mundial”, aconteceu a seleção de 10 artistas que participaram da realização de grafites no muro do Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, a oportunidade de apresentar sua arte do artista rondoniense.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA JUVENTUDE

Durante o evento, foram realizadas “mesas-redondas” com representantes da Sejucel e da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), além de debates abertos com os participantes. Também Foram abordados temas como a importância da educação ao desenvolvimento da juventude, a valorização da cultura local, a inclusão de jovens em atividades esportivas e de lazer, entre outros.

DIA INTERNACIONAL DO JOVEM TRABALHADOR

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância da oferta de trabalho seguro, qualificado e agregador para a juventude, o dia 24 de abril foi a data escolhida para o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Neste dia, vale a pena ressaltar a importância da juventude no mercado de trabalho e romper preconceitos sobre a contratação de pessoas sem experiência. Como forma de homenagear a juventude, a Sejucel promoveu, no Teatro Guaporé, em Porto Velho, um evento que contou com a participação de empreendedores e estudantes de cursos profissionalizantes, além de autoridades, parlamentares estaduais e federais.

SEMANA ESTADUAL DA CULTURA HIP HOP

A Semana Estadual da Cultura Hip Hop foi celebrada no dia 27 de maio, no Mercado Cultural em Porto Velho, como parte das atividades do calendário cultural do Estado. A cultura Hip Hop ganhou força em Rondônia, após a Lei n° 5.405 de 20 julho de 2022 ser sancionada pelo Governo de Rondônia. A lei tem como objetivo incentivar os costumes desta dança e fortalecer a sua identidade cultural. A programação se destacou na abertura, com a “Batalha de B-boys”, seguida das “Batalhas de Rima”, que contaram com a participação de talentosos artistas locais. Os participantes também poderão desfrutar da música dos DJs (disco jóquei), que irão animar o público durante toda a noite.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, em um momento de reflexão sobre as conquistas e desafios do ano que passou, “é com satisfação que compartilho o orgulho por cada passo dado em direção ao crescimento e desenvolvimento de Rondônia. O Governo continua investindo no futuro desses jovens, oferecendo oportunidades e apoio para que construam um amanhã, ainda mais promissor”, ressaltou.

JOGOS DA JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA

Em 2023 aconteceu a 3ª edição dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia (Jojuro), em Porto Velho, com cerimônia de abertura realizada no Ginásio Cláudio Coutinho, com a participação das delegações, envolvendo dirigentes e atletas, com de mais de 500 atletas representando as atléticas de diversas faculdades da Capital.

O 3° Jojuro se destaca como uma celebração do talento esportivo e da união entre os jovens acadêmicos. Quatro modalidades distintas: handebol, basquete, vôlei e futebol society compõem esse cenário de competição acirrada.

CONFERÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE

O Governo de Rondônia promoveu a 4ª Conferência Estadual da Juventude nos dias 28 e 29 de outubro, em Ji-Paraná. O evento teve solenidade de abertura, onde os participantes expressaram atenção para ações voltadas às comunidades em todo o Estado. Os delegados se envolveram em grupos de trabalho, em que debateram e elaboraram 12 eixos, entre eles:

Cidadania;

Educação;

Saúde;

Cultura;

Comunicação e Liberdade de Expressão;

Desporto e Lazer;

Sustentabilidade e Meio Ambiente;

Território e Mobilidade;

Segurança Pública e Justiça;

Diversidade e Igualdade;

Profissionalização;

Trabalho e Renda; e

Sistema Nacional da Juventude (Sinajuve).

Os tópicos abordados incluíram direitos sociais, equidade de gênero, prevenção ao uso de drogas e o impacto da tecnologia na vida dos jovens.

ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE

O encontro teve como objetivo reunir gestores da juventude para debater e trocar experiências sobre políticas públicas voltadas à juventude. Entre os temas que foram discutidos, destacam-se ações de combate à violência, inserção no mercado de trabalho, incentivo à cultura e esporte, entre outros.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE JUVENTUDE

A 4ª Conferência Nacional de Juventude, desempenhou um papel na representação e apoio à juventude de Rondônia. Destacando-se os representantes do Governo, selecionados na etapa estadual, marcaram presença com orgulho e comprometimento. Com mais de mil jovens de diferentes partes do Brasil, reunidos entre os dias 14 e 17 de dezembro, o evento foi palco para debates e proposições de políticas públicas essenciais.

Fonte: Governo RO