Produtos típicos de Minas Gerais agora estão disponíveis para compra online

A combinação entre condições climáticas favoráveis, o aumento das vendas externas de carne e o término da safra de confinamento têm influenciado positivamente os valores internos do produto neste início de dezembro e animado os pecuaristas, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Com escalas de abate mais curtas em comparação ao mês anterior, os representantes dos frigoríficos, antecipando uma possível escalada nos preços, têm optado por pagar valores ligeiramente superiores pela arroba, buscando assegurar a aquisição de novos lotes.

No atual contexto, o Indicador Cepea/B3 mantém-se acima da marca dos R$ 240 no início de dezembro. Essa valorização reflete a dinâmica do mercado, com uma oferta limitada e a busca dos agentes por suprir suas demandas, levando a um cenário de preços mais elevados.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) monitora e analisa a evolução do mercado pecuário, destacando a conjuntura atual e os elementos que impactam os preços da arroba do boi gordo em todo o país.

Fonte: Pensar Agro