Professores de Escolas Indígenas participam de formação pedagógica para o uso de instrumentos tecnológicos

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para novos cursos remotos.

As inscrições podem ser realizadas até segunda – feira, 6, em links disponibilizados no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/, nos quais constam outras informações como documentos necessários para inscrição e os municípios contemplados .

Serão ofertados os seguintes cursos: Automaquiagem, Atendimento ao Público, Gestão da Propriedade Rural, Comércio Internacional, Educação Ambiental, Prática de Departamento, Empreendedorismo e Auxiliar de Escritório.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação profissional é uma das prioridades do Governo do Estado, e as áreas contempladas com o ensino profissionalizante são definidas conforme a demanda do mercado de trabalho.

“Priorizamos a educação profissional, por enxergarmos na formação profissional um caminho ideal para o cidadão se qualificar rapidamente, seguindo, portanto, o mesmo ritmo das transformações que estão ocorrendo no cenário econômico, devido ao avanço tecnológico”, avalia.

Essa proposta de preparar o cidadão para ocupar postos de trabalho, com as qualificações exigidas pelo mundo do trabalho é um dos princípios que norteiam a política da educação profissional, segundo a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventura. “Nossos cursos são destinados para quem está dando os primeiros passos na vida profissional e para quem já está atuando, em busca de novos conhecimentos”, destaca.

Fonte: Governo RO