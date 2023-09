Profissionais da área da agronomia garantem qualidade e produção agrícola em Rondônia

A cidade de Porto Velho está prestes a sediar um evento esportivo de relevância para o Estado. São os Jogos Intermunicipais de Rondônia – Jir. As competições serão realizados pela primeira vez na Capital, após 40 anos de criação. Esta edição do JIR é uma parceria entre o Governo do Estado por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e a Prefeitura Municipal de Porto Velho.

A abertura oficial dos Jogos Intermunicipais de Rondônia está marcada para o próximo dia 29, às 20 horas, na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

O Jir vai contar com a participação de 22 municípios rondonienses. Os competidores participam em 14 modalidades distintas, demonstrando talento e dedicação em cada disputa.

MODALIDADES

As modalidades contempladas nos Jir incluem ciclismo, tênis de mesa, karatê, capoeira, handebol, voleibol, futebol society, atletismo, xadrez, judô, taekwondo, vôlei de praia, basquetebol e futsal. Cada uma dessas modalidades representa a diversidade esportiva do Estado e proporciona aos atletas a oportunidade de competirem em alto nível.

Para o governador Marcos Rocha, os jogos representam um avanço na história esportiva da Capital. “É um momento especial na história esportiva de Porto Velho e promete ser uma edição inesquecível para atletas e espectadores. O Governo tem se empenhado em apoiar as ações voltadas ao esporte incentivando os talentos esportivos do Estado”, pontuou.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, enfatizou a importância dos jogos para a promoção do esporte. “Os Jir é uma celebração do espírito esportivo e da integração entre os municípios. Estamos satisfeitos com a parceria celebrada com o município neste evento que já acontece há quatro décadas. Estamos focados em garantir que seja um sucesso. Desejamos boa sorte à todos os atletas e que possamos vivenciar grandes momentos durante as competições e celebrar a amizade”, ressaltou.

CRIAÇÃO DO JIR

O Governo de Rondônia instituiu os JIR, mediante Decreto nº 1.622 de 25 de outubro de 1983, com objetivos institucionais de oportunizar ao atleta a continuidade às práticas esportivas, promover o intercâmbio e integração esportiva entre os municípios do Estado. Além disso, oportuniza o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e o fortalecimento das federações especializadas e regulamento por meio da Lei nº 3.665, de 13 de novembro de 2015.

1º JIR

Em outubro de 1983 foi realizado o 1º JIR, e na ocasião foram inscritos 13 dos 16 municípios existentes no Estado. Na primeira edição foram oferecidas apenas cinco modalidades esportivas: basquetebol (M/F); handebol (M/F); voleibol (M/F); futsal e pedestrianismo (10.000 m). Neste ano, o JIR está na sua 14º edição e conta com 14 modalidades nas competições esportivas, com 22 municípios inscritos.

Fonte: Governo RO