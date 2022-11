Profissionais do Hospital de Base e de Retaguarda participam de treinamento de combate a incêndios

Servidores do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP e do Hospital de Retaguarda receberam treinamento de combate a incêndio, nas dependências, na quarta-feira (9). Mais de 126 profissionais foram orientados e capacitados. O evento foi organizado pelas equipes de segurança do trabalho das unidades.

O treinamento aconteceu em dois momentos, o primeiro com a teoria e explicação do manual de combate a princípio de incêndio, e o segundo com a prática em contenção de pequenos incêndios. As instruções foram ministradas por Bombeiros Civis, Militares e por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Sesmt.

A fisioterapeuta do Hospital de Retaguarda, Janeide Lopes, explanou que: “a iniciativa é importante, pois devemos estar aptos a qualquer eventualidade. O treinamento nos garantiu conhecimento para proceder em casos de princípios de incêndio, para lidar com situações de emergência”.

O treinamento é realizado conforme cronograma do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR de cada unidade, que é elaborado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Sesmt, para que os equipamentos de combate a incêndio e proteção individual e coletiva estejam a par de todos.

Um dos organizadores do evento, o técnico em segurança do trabalho do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Lucas Cavalcante enfatizou que o treinamento é obrigatório e consta na Norma Regulamentadora n° 23, que trata sobre a Proteção Contra Incêndios: “A ideia do curso foi trazer aos nossos colaboradores a noção sobre manuseio de extintores e outras técnicas, somando a teoria com a prática”, explicou o técnico.

Fonte: Governo RO