Programa Centelha beneficiará ideias inovadoras e destaca o apoio do Governo de Rondônia ao empreendedorismo

O Programa Nacional Centelha concluiu os trabalhos de seleção dos vinte e um projetos contemplados. No dia 28 de fevereiro, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa- Fapero irá realizar a cerimônia solene de assinatura de termo de outorga com a presença dos empreendedores.

Em sua primeira edição em Rondônia, o Programa Centelha teve 836 empreendedores cadastrados com 247 ideias inovadoras, submetidas para investimentos em negócios inovadores, atingindo 19 municípios do Estado e credenciando a Fapero como executora junto à Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

O Programa Centelha tem como objetivo capacitar novos empreendedores e colaborar para a criação de novas empresas. Sendo assim, o projeto concede recursos não reembolsáveis para geração de empresas de base tecnológica, que incorporem novas tecnologias aos setores estratégicos e das potencialidades de Rondônia.

Em dezembro de 2021, durante o lançamento do Programa Nacional Centelha em Rondônia, o governador Marcos Rocha enalteceu a importância da adesão ao Centelha e reforçou o fomento à pesquisa e à inovação tecnológica do Estado. ‘‘Nós temos o sonho de fazer o desenvolvimento do País e agradecemos ao Governo Federal por gerar essa oportunidade para a nossa população. Podem contar com o Governo de Rondônia para ajudar neste fortalecimento. É importante oferecer oportunidade para nossa gente, pois, por meio desta ferramenta, são gerados empregos e desenvolvimento”, destacou o governador.

Visando estimular a cultura empreendedora e de inovação em Rondônia, o Governo de Rondônia aderiu ao Programa Centelha, executado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI e operacionalizado pela Fapero. Ao oferecer recursos de subvenção econômica, não reembolsáveis, o programa incentiva o empreendedorismo inovador, buscando transformar ideias em negócios de base tecnológica.

EMPREENDEDORISMO

O presidente da Fapero, Paulo Renato Haddad, também enalteceu a importância do Programa Centelha e anunciou mais um programa: “Estamos falando de empreendedorismo inovador, fundamental para fazer Rondônia desenvolver produtos, processos e serviços com muito valor agregado. O Centelha e o Tecnova, outro programa descentralizado de subvenção, mas para empreendimentos mais robustos, que será lançado ainda em 2023, irão somar esforços para o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado”,

A Fapero completará 12 anos em julho de 2023 e tem se consolidado no fomento à pesquisa, ao desenvolvimento das ações científicas e principalmente à inovação em Rondônia, como por exemplo, o Programa Centelha.

Fonte: Governo RO