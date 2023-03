Programa Centelha reforça investimentos em ideias empreendedoras que trarão inovação para Rondônia

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e inovação, o Governo de Rondônia realizou, nesta terça-feira (28), a cerimônia de outorga de 22 ideias aprovadas pelo Programa Centelha, uma iniciativa Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, executada no Estado por meio da parceria com a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – Fapero, e contrapartida do Governo do Estado.

‘‘O Governo do Estado tem o objetivo de gerar empregos, renda, buscar soluções para melhorar a qualidade de vida da população, e a Fapero está contribuindo nesse processo. Ficamos felizes em estar executando o programa Centelha, para premiar com recursos, as ideias inovadoras. É muito bom ver que há ideias brilhantes no nosso Estado para diversas áreas, como ambiental, agropecuária, na saúde, o que mostra que nosso povo é muito criativo e trabalhador, e merece essa oportunidade’’, afirma o presidente da Fapero, Paulo Haddad.

Para o governador Marcos Rocha, o desenvolvimento de Rondônia passa por investimentos em pesquisa. ‘‘O Governo do Estado tem investido para fortalecer cada vez mais em inovação, empreendedorismo e pesquisa científica para avançar no desenvolvimento do nosso Estado, impulsionando a criatividade e dando condições para que a população venha contribuir com negócios que façam a economia mais forte e a população mais feliz’’, garante.

Com a assinatura das outorgas foram garantidos mais de R$ 1.1 milhão para que as ideias sejam transformadas em soluções que beneficiem a sociedade, sendo R$ 880 mil provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, vinculado a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep e R$ 299.992,00 de contrapartida estadual.

INOVAÇÃO

O uso de microalgas como fertilizantes para a agricultura sustentável, foi uma das ideias aprovadas pelo Centelha. Paulo Henrique Bonavigo, que na cerimônia representou Cleiton Dias Alves da Biotecland, proponente do projeto, explicou a proposta. ‘‘Há uma necessidade de ter fertilizantes para a agricultura, e muitos vem de fora do Brasil ou não são orgânicos, e a partir de pesquisas cientificas descobriu-se que as microalgas do solo podem gerar biofertilizantes, o que reduz custos e valoriza um produto biológico e local’’.

Outra ideia contemplada pelo programa Centelha em Rondônia foi apresentada por Suelen Alves Cunha, trata-se do ‘‘Format Inovation’’, o empreendimento visa a consultoria em gestão financeira e marketing digital para as empresas rondonienses. ‘‘O marketing digital ajuda a trazer os clientes para os empreendedores, e por meio da consultoria ensinamos eles a organizar o dinheiro que está entrando’’, conta Suelen. ‘‘Muitos têm ideias, mas não têm recurso, e essa iniciativa trouxe a oportunidade de colocar essa visão em prática’’, complementa Edenilton Araújo, gestor de marketing, que esteve presente no evento.

IDEIAS OUTORGADAS

Monitoramento e controle de cadeias de frios com internet das coisas;

“Es32lab” – Ferramenta de prototipagem e desenvolvimento – Iot;

Desenvolvimento de cosméticos de alta performance

Bioart Fraldas Ecológicas;

Terapia de Bolso;

Vinhos Amazônicos;

Microalgas para Agricultura Sustentável;

Produtos com Bioativos da Floresta Amazônica – Cuidando de você;

Painéis de Policarbonato composto para uso em casas inteligentes;

Saag – Sistema de Acompanhamento de Agricultura Georreferenciada;

Berex Chain;

Meu Pé de Árvore;

Simplificando;

Santo Honório Confeitaria Artesanal Online;

Arqx – Plataforma de Gestão de Arquitetura;

Clube de Assinatura “Intercâmbio de Sabores”;

Cacau de Qualidade Superior;

Gestão da Saúde Mental e Psicossocial Relacionada ao Trabalho;

Aerador Fotovoltaico Aplicado à Piscicultura Familiar de Rondônia;

Universo da Vinci – Design Científico e Educacional;

Format Inovation I;

Format Inovation II.

