Programa Cidadania Empresarial acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, em Cacoal

Tem início nesta segunda-feira (18) e segue até quarta-feira (20), a 4ª edição do Programa Cidadania Empresarial, em Cacoal, desenvolvido pelo Governo de Rondônia visando incentivar a formalização do empreendedor para que tenha acesso aos benefícios previdenciários, bem como possibilidade de contratação de microcrédito, com intuito de promover o crescimento econômico.

A abertura do evento terá a presença de empreendedores que vão contar suas experiências e trajetórias, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, no dia 18 de setembro, às 19h. Nos dias 19 e 20 o atendimento ao público acontece das 9h às 20h no salão da igreja matriz Paróquia Sagrada Família.

O Cidadania Empresarial também contará com palestras e oficinas de educação fiscal e financeira, visando assim, a manutenção da regularidade do negócio. O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou que, “ao operar em total conformidade com as leis federais e estaduais, o microempreendedor garante maior segurança para seus investimentos e cria um ambiente propício para o crescimento e a sustentabilidade de sua empresa”, disse.

Uma série de serviços será disponibilizada durante o evento, tais como: abertura de empresas, regularizações, atendimento ao público, capacitações e um ponto de esclarecimento de dúvidas aos empreendedores, entre outras atividades. O programa oferece vantagens exclusivas para aqueles que optarem por formalizar seus negócios durante o evento, incluindo:

*Isenção das taxas de registro do empreendimento na Junta Comercial;

*Rapidez na formalização e regularização do Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP;

*Orientação contábil gratuita para a abertura e regularização da empresa;

*Agilidade e celeridade nos procedimentos burocráticos; e,

*Participação em palestras e cursos de orientação sobre o início do empreendimento;

A formalização do empreendedor por meio do registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ proporciona diversas oportunidades e benefícios para o seu negócio, tais como:

*Acesso ao crédito – Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Empreendedores de Pequenos Negócios – Proampe para investimentos;

*Possibilidade de se aposentar por idade ou invalidez, bem como de receber auxílio-doença;

*Capacidade de participar em licitações públicas;

*Emissão de notas fiscais para os clientes;

*Cumprimento adequado das obrigações fiscais;

*Manutenção de regularidade junto à Receita Federal; e,

*Expansão da presença no mercado.

Fonte: Governo RO