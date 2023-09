Programa Cidadania Empresarial atende empreendedores em Cacoal nos dias 18 a 20 de setembro

A 4ª edição do Programa Cidadania Empresarial será realizada no município de Cacoal, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2023, na Igreja Matriz Paróquia Sagrada Família Cacoal. O Cidadania Empresarial é um programa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, que estimula a formalização e regularização de pequenos negócios. Com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora, o programa incentiva a educação fiscal e aproxima os empreendedores das instituições públicas.

A 1ª edição do programa aconteceu em dezembro de 2021, em Porto Velho, e atendeu 201 empreendedores. A 2ª edição do programa Cidadania Empresarial realizou-se no período de 23 a 28 de maio de 2022, durante a 9ª Rondônia Rural Show, na cidade de Ji-Paraná. A 3° edição foi realizada em março de 2023, na cidade de Ariquemes e atendeu 371 empreendedores.

Tendo como apoio na realização do Cidadania Empresarial o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae e parceiros o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia – Proampe, Conselho Regional de Contabilidade – CRC/RO, Junta Comercial, CDL, Secretaria Municipal de Fazenda – Semfaz, Secretaria Municipal de Planejamento – Semplan, entre outros, o programa incentiva a formalização do empreendedor para que tenha acesso aos benefícios previdenciários; possibilidade de contratação de microcrédito, visando o crescimento; além de palestras e oficinas de educação fiscal e financeira, para assim, visar a manutenção da regularidade do negócio.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação do Programa Cidadania Empresarial em Cacoal, trará visibilidade à importância do empreender no município para a economia local e ao desenvolvimento econômico do Estado.

A novidade este ano é a participação do Nota Legal Rondoniense durante o Cidadania Empresarial. O programa estará com uma lojinha física, para tirar as dúvidas, e para os que estão cadastrados no programa possam concorrer a brindes, e assistir ao vivo o sorteio trimestral que vai ocorrer no último dia do evento, em Cacoal. Serão distribuídos R$ 50.000 em prêmios, divididos em valores de R$5.000, R$10.000, R$15.000 e R$20.000, para quatro ganhadores.

Para mais informações, acesse as redes sociais @sefin_ro

Fonte: Governo RO