“Programa Cidadania Empresarial” divulga balanço dos atendimentos realizados em Cacoal

A 4ª edição do Programa Cidadania Empresarial, promovida pelo Governo de Rondônia e realizada em Cacoal, recebeu durante os três dias 413 empreendedores. Durante o evento foram realizadas palestras e atendimento ao público. Foram 178 pessoas que buscaram algum tipo de atendimento ou orientação e 304 que participaram de palestras e oficinas sobre temas relacionados aos negócios.

A edição contou com a participação do Programa de Integridade, e a população foi convidada para contribuir na busca por soluções que previnam desvios éticos e de conduta nos serviços prestados pela Secretaria de Estado de Finanças – Sefin através de um formulário. Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, por meio do Programa Cidadania Empresarial foram formalizados 32 empreendimentos no município, sendo 22 Microempreendedor Individual – MEI, 6 Microempresa – ME e 4 Empresa de Pequeno Porte.

O empreendedor Wescley Alessandro tem uma loja virtual no ramo de fabricação de joias e enfatizou a facilidade do atendimento no Cidadania Empresarial. “Decidi trabalhar para mim mesmo e abri meu negócio como MEI. Atendimento excelente e rápido, e a questão da documentação é fácil e acessível, bem tranquilo”, considerou.

PARCEIROS

Para a realização do evento a Sefin teve como parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, a Junta Comercial do Estado – Jucer, Conselho Regional de Contabilidade – CRC, prefeitura de Cacoal, escritórios contábeis, Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia – Proampe, Instrumentos de Crédito, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

SERVIÇOS

Dentre os principais serviços atendidos pelos parceiros durante a ação do Programa Cidadania Empresarial, os mais procurados foram a regularização do negócio, 30%, quando o empreendedor já tem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ mas não está regular, podendo estar com as taxas e impostos em atraso e/ou pendências de entregas de declarações aos órgãos. Outra grande procura, 22%, foi para a formalização de empresa, abertura do CNPJ; 18%, busca de orientação para formalização; 10%, orientação contábil e 5% para informações sobre o microcrédito. Outros serviços também oferecidos, foram alterações cadastrais, emissão de declaração anual de faturamento e encerramento de empresa.

Para o gerente do Cidadania Empresarial, Divino Cardoso, a 4ª edição cumpriu seu objetivo de estimular a formalização e regularização dos pequenos negócios rondonienses. “Essa edição teve um impacto ainda mais abrangente no programa. Além das habituais palestras e atendimentos conduzidos por nossos parceiros, abriu espaço para empreendedores locais exibirem seus produtos. Logo, além de cumprir seu objetivo primordial de incentivar a formalização e regularização dos pequenos negócios, o Cidadania Empresarial também trouxe à luz os talentos empreendedores de Cacoal, proporcionando-lhes visibilidade”, destacou.

Fonte: Governo RO