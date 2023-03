Programa Cidadania Empresarial que regulariza pequenos negócios será realizado em Ariquemes

A próxima edição do Programa Cidadania Empresarial será realizada no município de Ariquemes, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2023, no Garagem Sebrae. O Cidadania Empresarial é um programa do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, que estimula a formalização e regularização dos pequenos negócios. Com o objetivo de difundir a cultura empreendedora, o programa incentiva a educação fiscal e aproxima os pequenos negócios das instituições públicas, tornando-os parceiros relevantes.

O público-alvo do programa são empreendedores que ainda não formalizaram seus negócios ou aqueles que desejam mudar de porte, visando o crescimento e a sustentabilidade da empresa.

A 1ª edição do programa aconteceu em dezembro de 2021, em Porto Velho, e atendeu 201 empreendedores. A 2ª edição do programa Cidadania Empresarial realizou-se no período de 23 a 28 de maio de 2022, durante a 9ª Rondônia Rural Show, na cidade de Ji-Paraná.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação do Programa Cidadania Empresarial em Ariquemes trará visibilidade à importância do empreender naquele município, para a economia local e ao desenvolvimento econômico do Estado.

Tendo parcerias confirmadas com o Sebrae, Associação Comercial e Industrial de Ariquemes – Acia e Delegacia da Receita Estadual de Ariquemes, a Sefin incentivará a formalização do empreendedor para que tenha acesso aos benefícios previdenciários; possibilidade de contratação de microcrédito, objetivando o crescimento; além de palestras e oficinas de educação fiscal e financeira, para assim, visar a manutenção da regularidade do negócio.

Fonte: Governo RO