Programa de aperfeiçoamento funcional para analistas e técnicos contábeis é promovido pela Contabilidade Geral do Estado

Com o objetivo de promover a qualificação profissional voltada aos analistas contábeis e demais técnicos que atuam em diversas frentes de serviços, a Contabilidade Geral do Estado – Coges, no último dia 3 de março, deu início à primeira turma de Mestrado em Contabilidade Pública do Poder Executivo, por meio do programa de aperfeiçoamento funcional, que se destina à melhoria dos serviços prestados à sociedade.

O programa também proporciona o desenvolvimento de novas áreas de pesquisas e conhecimento técnico-científico na área de atuação da Coges. A aula inaugural ocorreu na Escola de Governo, localizado no edifício Rio Jamari do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho.

O contador geral do Estado, Jurandir Claudio Dadda destacou o reflexo positivo do aprimoramento técnico, na vida funcional do servidor: “Não apenas a administração pública é favorecida, mas também o cidadão contribuinte que anseia por informações que lhe dê mais transparência, daquilo que está sendo feito com os recursos públicos”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que “a capacitação é um alinhamento importante para que todos os servidores possam estar prestando o melhor serviço à sociedade rondoniense, de forma que os atendimentos possam ser mais ágeis e com transparência”, salientou.

INOVAÇÃO

O programa também traz uma visão social, sobretudo quando inova um mecanismo de incentivo à doação de sangue e medula óssea, conforme o capítulo V, art. 44 da Portaria nº 24, criada no âmbito do Sistema de Contabilidade do Poder Executivo. Com isso, é esperado que o servidor busque pela doação, inicialmente, em troca do benefício, mas que com o passar do tempo, naturalmente se torne um hábito pela satisfação de estar fazendo o bem ao próximo.

MESTRADO

Como parte da capacitação aos servidores, um mestrado está sendo ofertado pela Fucape Business School, instituição renomada com larga experiência e que faz parte do seleto grupo das Instituições de Ensino Superior – IES do Brasil, com nota cinco na avaliação no Ministério da Educação – MEC. É importante ressaltar que esta é a nota máxima, que a Fucape mantém há pelo menos uma década.

Segundo Jurandir Dadda, o mestrado deverá ter impacto direto nos dados que compõem os demonstrativos gerais do Balanço Geral do Estado, “além de ampliar os conhecimentos dos analistas contábeis, que atuam diretamente nas unidades gestoras do Estado, a sociedade rondoniense será a maior beneficiada”, finalizou o contador geral do Estado.

