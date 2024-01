Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos abre inscrições com 282 vagas para Segurança Pública de Rondônia

Com o objetivo de proporcionar formação continuada, garantindo a qualificação e gestão de pessoas para melhor entendimento das políticas públicas, a Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog), disponibiliza o calendário de cursos para a segunda quinzena de janeiro de 2024, com a oferta de quatro cursos: Treinamento Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – do Zero ao Avançado, de 16 a 19; Dispensa e Inexigibilidade de Acordo com a Nova Lei de Licitação e Contratos (NLLC), dias 18 e 19; Execução Orçamentária com foco na Lei Orçamentária Anual (LOA)/2024 de 22 a 25, e Redação Oficial, dias 30 e 31.

As capacitações serão realizadas no auditório e laboratório da instituição, na modalidade presencial, com carga horária de 20 horas para o curso Treinamento SEI – do Zero ao Avançado; 8 horas para o curso de Redação Oficial; 6 horas para o curso Dispensa e Inexigibilidade de Licitação de Acordo com a NLLC, e 8 horas para o curso de Execução Orçamentária. As inscrições podem ser feitas através do portal da Escola de Governo pelo endereço www.escoladegoverno.ro.gov.br, e as vagas serão limitadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é necessário capacitar as pessoas que atuam na gestão de documentos para utilizar o Sei, e usufruir dos benefícios no dia a dia de trabalho. “É importante aprimorar a gestão documental e facilitar o acesso de servidores e cidadãos às informações institucionais, propiciando celeridade, segurança e economicidade no serviço público”, salientou.

De acordo com secretária da Sepog, Beatriz Basílio, a Escola de Governo realiza várias capacitações técnicas, além de incentivar as atividades intelectuais dos participantes.

Fonte: Governo RO