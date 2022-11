Programa de redução do desmatamento nos Estados Amazônicos é lançado na COP-27

Os discursos dos principais líderes de nações mundiais, no sentido da proteção e conservação do meio ambiente, tendo como objetivo a redução das emissões de CO² e mitigar as variações climáticas, diante disso, os Estados da Amazônia Legal vêm somando esforços no Consórcio Amazônia Legal e apresentando esses resultados durante 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP-27.

Na terça-feira (15), o governador de Rondônia, Marcos Rocha participou do 20° painel do consórcio, em Sharm el-Sheikh, no Egito, quando foi lançado o Programa Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazônia Legal, apresentando as duas fases que ocorrem, bem como o ano de aplicação do Programa nos Estados, que tem como previsão para ocorrer entre 2022 a 2026.

Dentre as cinco linhas de ação que vão guiar os 25 projetos na região, o Programa Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazônia Legal está implementado nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A proposta do Programa vem das metas de gestões estaduais, em Zerar o desmatamento ilegal na região até 2030.

Diante disso, os desafios do binômio, fomento a atividades sustentáveis e combate ao desmatamento, o governador Marcos Rocha ressaltou as experiências exitosas de Rondônia, quanto aos projetos de REDD+ Projeto de Carbono Florestal que o Estado possui dentro das reservas extrativistas Estaduais. “Há organizações de fora do País, que estão abertas ao investimento em nosso Estado. Em áreas de reservas temos extrativistas, nos quais as empresas pagam eles para manter a nossa selva em pé”, explicou. O governador citou ainda, que, as reservas de Rio-Preto Jacundá e Cautário, que já recebem há alguns anos os recursos financeiros, para fomentar suas atividades no local, e mais que isso, seu objetivo é ampliar para outras comunidades.

Os secretários estaduais de Meio Ambiente dos Estados Amazônicos debateram o tema, bem como as linhas de ação do programa, no intuito de buscar parceiros internacionais, assim como financiamento climático para redução de GEE e cumprimento de metas de agendas climáticas.

Fonte: Governo RO