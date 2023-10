Programa de Segurança Rural fortalece inteligência especializada desenvolvida em municípios do Estado

O Governo de Rondônia faz o lançamento do Programa de Segurança Rural em alguns municípios do Estado, nesta segunda-feira (9). O programa é executado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec e vai contar com a Patrulha Rural, realizada pela Policia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, com equipamentos especializados para o campo e monitor de problemas criminais, que trata de um conjunto de programas de inteligência especializada em crimes do campo. O lançamento ocorre em 17 cidades até o dia 21 deste mês.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reafirmou o compromisso do Governo de Rondônia com a Segurança, “O Rede Rural é uma iniciativa que visa fortalecer a segurança das áreas rurais, promovendo a colaboração entre a comunidade e as forças policiais, e permite que os residentes tenha um meio importante de comunicação com as autoridades competentes. Esse é compromisso do Governo do Estado em garantir a segurança de todos os rondonienses, seja nas cidades ou zona rural”, frisou.

O secretário de Segurança, Felipe Bernardo Vital destacou que, o programa funciona semelhante à uma rede de vizinhos. “O Rede Rural é um programa preventivo da Polícia, que opera de forma semelhante à Rede de Vizinhos, e tem como objetivo aumentar a segurança das comunidades rurais, permitindo que os moradores se organizem em grupos para trocar informações e dicas de segurança. Além disso, a Policial Militar também faz parte desses grupos, atuando como um elo entre a comunidade e as autoridades policiais” afirmou.

REDE RURAL

O Programa de Segurança Rural conta com o aplicativo Rede Rural, desenvolvido em parceria público- privada, e que não tem custo para o Estado nem para o produtor rural. Em contrapartida, o Governo entra com a mão de obra dos policiais, que foram preparados e treinados para atuar no cadastramento dessas pessoas e alimentar o aplicativo com informações que facilitem o trabalho do Governo, no fornecimento de uma segurança pública mais célere e de qualidade aos moradores de áreas agrícolas. O aplicativo é apontado como favorável por facilitar esse acesso da população com a polícia, visando a captação e tratamento de dados sobre as propriedades, a frequência de crimes e outros riscos nas localidades, permitindo assim, a criação de rotas inteligentes para as patrulhas rurais da PMRO.

O programa já vem sendo desenvolvido em Porto Velho, nos distritos de Abunã, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Vila Marmelo e Nova Califórnia; proporcionando maior celeridade no atendimento de ocorrências nessas regiões distantes. Com a expansão do Programa de Segurança Rural, o Governo de Rondônia dá continuidade às ações de segurança, e atende a partir de agora as cidades de Chupinguaia, Cerejeiras, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Ji-Paraná, Jaru, Machadinho, Buritis, Alto Paraíso, Ariquemes, Rio Crespo, Triunfo, Jaci-Paraná, Nova Mamoré e São Miguel, totalizando com as regiões que o programa já atende, 23 localidades, entre municípios e distritos.

Fonte: Governo RO