Programa em Residência Médica da Sesau convoca médicos aprovados

O Governo do Estado de Rondônia publicou na segunda-feira (22), o edital 001/2024 da Comissão de Residência Médica (Coreme) que convoca para matrícula, entre 24 a 30 de janeiro, os candidatos aprovados dentro dos limites das vagas no processo seletivo de Residência Médica.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Programa de Residência Médica (PRM) ofertou as especialidades de Cirurgia Geral; Cirurgia Plástica; Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Infectologia; Medicina Intensiva Pediátrica; Medicina Intensiva; Ortopedia e Traumatologia; Pediatria; Psiquiatria e Urologia, conforme Edital nº 23/2023/HB-COREME. Os médicos realizarão a especialização a partir de 1º de março, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), a depender da área, por um período de 2 ou 3 anos.

Dea cordo com o secretário de saúde Jefferson Rocha, as especializações ofertadas garantem a integração dos conhecimentos acadêmicos com a prática nos hospitais.

MATRÍCULA

Os candidatos convocados deverão comparecer, presencialmente ou representados por procurador, na Coreme, localizada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial em Porto Velho, no período de 24 a 30 de Janeiro de 2024, nos dias úteis, das 7h às 13h, para realização de matrícula, apresentando toda a documentação exigida no edital.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, uma das funções do Estado é integrar, capacitar e oferecer bons serviços públicos.

ESPECIALIZAÇÃO

A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço em regime de tempo integral, regulamentada pela Lei 6.932, de 07 de julho de 1981, e pelas Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

Fonte: Governo RO