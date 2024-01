São 415 vagas remanescentes ofertadas nas faculdades parceiras do programa

A Prefeitura de Porto Velho lançou o maior edital da história do Programa Faculdade da Prefeitura, com 415 vagas remanescentes ofertadas nas faculdades parceiras do programa, sendo 17 vagas para medicina e as demais distribuídas entre os outros cursos, como jornalismo, direito, ciências contábeis, medicina veterinária, engenharia civil, engenharia elétrica e odontologia.

As inscrições iniciaram no dia 2 de janeiro, no entanto, devido à instabilidade no sistema, a Prefeitura irá prorrogar o período de inscrição que inicialmente seria até 17 de janeiro. A equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Porto Velho está empenhada para resolução e normalização do sistema. Assim que for restabelecido, será informado na página do processo seletivo, bem como, o prazo de prolongamento do período de inscrição.

REQUISITOS

Para se inscrever às vagas, é necessário que o candidato tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ser portador de diploma de nível superior. O candidato também deve ter cursado ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas de educação; ser morador de Porto Velho no mínimo há cinco anos e ter renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda mensal per capita de até um salário mínimo.

O edital pode ser conferido aqui.

Texto: SMC

Foto: Leandor Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO