Com o objetivo de promover e estimular o potencial turístico de Porto Velho, garantir a geração de emprego e renda, e fomentar o desenvolvimento econômico da capital, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) trabalhou intensamente, consolidando ações e projetos que se destacaram ao longo de 2023.

Entre as atividades desenvolvidas pela secretaria estão circuitos turísticos, feiras de artesanato e gastronomia, revitalização e melhorias de espaços públicos, capacitação profissional de empreendedores, além de projetos que fomentam a atividade de turismo na capital e nos distritos.

CAMPANHA

A campanha promocional “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” foi um dos principais projetos desenvolvidos pela Semdestur desde 2021. A campanha reúne conteúdos que trazem informações sobre os pontos turísticos e opções de lazer em Porto Velho, mapeados por classificações de 16 circuitos e quatro rotas, cada uma delas apresentando pontos turísticos, gastronomia, balneários, construções históricas, praças públicas, esportes radicais, turismo de aventura e muito mais. Além do material físico, impresso e distribuído no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Aeroporto de Porto Velho e em diversos pontos da cidade, a população também pode acessar o recém-inaugurado site ou o aplicativo 2Clics e navegar pelas informações.

Foi através da campanha “O Melhor de PVH” que a Semdestur se tornou finalista na 3ª Edição do Prêmio Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo. Foram 482 inscritos em todo Brasil, divididos em dez categorias. A campanha foi selecionada na categoria “Promoção e Marketing do Turismo”, e a premiação aconteceu no Salão de Turismo, em Brasília.

Realizado em maio deste ano, o “Estação Turismo” foi mais um caso de sucesso da pasta. O evento aconteceu no Porto Velho Shopping, para proporcionar aos moradores de Porto Velho e turistas a oportunidade de conhecer um material enriquecedor de promoção do turismo da capital. Quem passou por lá conferiu de perto a exposição de quadros do artista plástico Mikeliton Alves, a cenografia da casa beradeira, televisões touch com vídeos do Lago do Cuniã e do baixo Madeira, além de degustação da culinária local, apresentações de artistas, palestras, workshops e painéis, todos voltados para a temática beradeira.

Em 2023, o turismo de Porto Velho foi levado novamente à maior feira de turismo da América Latina, a ABAV Expo. Realizada em setembro, no Rio de Janeiro, a ABAV Expo reuniu o trade turístico nacional e internacional, e o stand de Porto Velho expôs elementos da cultura beradeira em seus 50m². O Prefeito Hildon Chaves prestigiou o stand, tendo proferido uma palestra aos visitantes, confirmando o compromisso de sua gestão com a inovação com o turismo e o sentimento de pertencimento.

TRÊS CAIXAS D’ÁGUA

Em 2023, a Semdestur iniciou a primeira etapa da revitalização da Praça das Três Caixas D’água, por meio de iniciativa público-privada e parceria com outras secretarias. Mais de dez litros de tintas e material suporte foram fornecidos pela empresa afiliada da Suvinil, Dismonza Tintas. O local também teve mais de 15 bancos recuperados, a realização de um novo paisagismo, e a aplicação de um painel artístico feito pelo artista plástico Bruno Souza, retratando o período pré Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS

A secretaria também investiu na instalação de placas de sinalização turística ao longo da BR e na Estrada da Penal. A sinalização visa orientar os usuários, auxiliando no caminho para balneários e outros locais de lazer. Foram instaladas 17 placas de sinalização turística na Rota das Águas, além das outras 44 placas de QR Code em pontos turísticos, contendo informações para atrativos em português, inglês e espanhol.

PASSEIO DE BARCO

Um dos maiores atrativos turísticos de Porto Velho, o passeio de barco pelas águas do rio Madeira, ganhou maior importância e reconhecimento do poder público. Por meio da Lei nº 3.009, de 10 de janeiro de 2023, a atividade foi considerada patrimônio cultural de natureza imaterial do município. Para celebrar a placa de reconhecimento, a secretaria realizou no dia 14 de janeiro de 2023, um passeio de barco com convidados do trade para celebrar o acontecimento.

TURISMO PEDAGÓGICO

Como forma de estimular o sentimento de pertencimento das crianças, e despertar a valorização de espaços turísticos, foi criado o projeto Turismo Pedagógico, lançado pela Semdestur em outubro. Cerca de 590 alunos da rede municipal de ensino já foram impactados. A previsão é que mais de 2.500 crianças sejam beneficiadas com a ação até julho de 2024. O turismo pedagógico também gera emprego, pois, os guias de turismo são contratados pela empresa operadora.

CAPACITAÇÕES

O ano de 2023 também foi marcado por capacitações aos profissionais que trabalham com turismo em Porto Velho, já que a pasta observou a necessidade dos agentes de receptivos se apropriarem das ferramentas de promoção turística desenvolvidas pela secretaria. Entre elas estão a capacitação do condutor de pesca esportiva, que formou 20 condutores de Jaci-Paraná, e o curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) voltado ao trade turístico, direcionado para 70 pessoas da área. As capacitações foram gratuitas e impulsionam os profissionais do trade turístico a receberem o visitante de forma inclusiva e profissional.

Além das capacitações ao trade turístico, a Semdestur também forneceu, através do departamento de desenvolvimento socioeconômico, as capacitações profissionalizantes para jovens e o Programa de Capacitação para Empreendedores do Município (Procem).

O Procem foi realizado em três edições, na Praça CEU, na Vila Nova Teotônio e na Semdestur Centro, este último foi o “Ela Pode!”, focado em mulheres. Cerca de 200 empreendedores foram beneficiados com oficinas que foram de marketing, gestão financeira a Boas Práticas em Manipulação de Alimentos.

Em parceria com a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero) e o Senac, a Semdestur ofereceu cursos profissionalizantes como Informática Básica, Design Gráfico, Artesanato, Operador de Computador, Finanças para vendas, beneficiando mais de 300 jovens e adultos.

GIRO EMPREENDEDOR

Criado em 2022 para promover e fomentar as feiras realizadas pelos pequenos empreendedores da capital, o Giro Empreendedor realizou diversas programações ao longo de 2023, fortalecendo a economia solidária. Foram cadastrados no programa 136 pessoas, proporcionando a participação nas feiras realizadas semanalmente, em forma de rodízio. Até o final do ano serão contemplados mais 360 empreendedores, totalizando 2.760 oportunidades de geração de renda com a realização de 156 feiras no decorrer do ano.

PRAÇA CEU

O Centro de Artes e Esportes Unificado (Praça CEU) é gerenciado pela Semdestur e se destaca no oferecimento de atividades esportivas e assistenciais. Localizada na Zona Leste de Porto Velho, a Praça CEU oferece aulas gratuitas de ballet, futsal, basquete, vôlei e jiu-jitsu para crianças e adolescentes, além de zumba, ginástica e alongamento para terceira idade, beneficiando mais de 720 pessoas da comunidade.

COMÉRCIO

A Semdestur realizou o Sábado Animado na Avenida José Amador dos Reis, beneficiando mais de 100 lojas, e esteve presente em ações de fomento ao comércio em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas e Fecomércio.

EMPREGO

A pasta do Trabalho da Semdestur, o Sine Municipal, realizou diversas ações itinerantes em bairros e distritos de Porto Velho, além dos atendimentos na Praça CEU e Centro, contemplando a população com emissão de RG, orientação profissional e captação de vagas. Mais de 45 mil currículos foram cadastrados na intermediação de mão de obra, 819 candidatos participaram da oficina “Avante, Trabalhador!” e 6.093 carteiras de identidade foram emitidas pelo Sine Municipal.

O Sine também ofereceu 80 vagas para cursos profissionalizantes de Serralheiro de materiais ferrosos, Operador de empilhadeira, Marceneiro de móveis sob medida e o curso de Padeiro e confeiteiro, oportunizando a jovens e adultos a capacitação que os destacará no mercado de trabalho.

Glayce Bezerra, secretária da Semdestur, enfatizou que durante o ano foram firmadas diversas parcerias, como estratégia de promover em massa o turismo e a geração de renda em Porto Velho, e ressaltou que estas foram apenas algumas das ações realizadas pela pasta.

“Temos avançado em reformas de espaços históricos, divulgação dos circuitos e rotas turísticas para fortalecer a identidade do porto-velhense e o sentimento de pertencimento. Também evoluímos no fomento ao empreendedorismo, com o Giro Empreendedor e as diversas capacitações ofertadas. E o Sine Municipal, cada vez mais sendo a ponte entre o empresário e o candidato, podendo colaborar para o crescente número de empregos em nosso estado. Todas as ações da Semdestur visam o desenvolvimento de Porto Velho e são possíveis graças aos parceiros municipais, estaduais e privados que fazem acontecer junto conosco”, enfatizou a secretária municipal.

