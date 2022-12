Programa Jovens Doutores tem apoio do Governo de Rondônia e CNPQ com execução da Fapero

Com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico de Rondônia, por meio da concessão de bolsas e auxílio à pesquisa em todas as áreas do conhecimento, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e à Pesquisa – Fapero promove o edital do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil no Estado de Rondônia.

Os recursos para este projeto são oriundos do Acordo de Cooperação Técnica entre a Fapero e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, que aportou recursos do Governo Federal na ordem de um milhão de reais (bolsas pós-doutorado Júnior). O CNPq é uma fundação ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como meta o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, por meio de seus programas.

O governador Marcos Rocha enfatizou a importância do Programa instituído na Fapero: “O Governo de Rondônia cria condições favoráveis para que estes jovens doutores possam prosseguir com suas atividades de pesquisa junto a grupos e redes de reconhecida excelência no Estado e contribui para a absorção desses pesquisadores em Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICT nas áreas consideradas de vanguarda científico-tecnológica e em temas estratégicos, que visam o desenvolvimento de Rondônia, por meio das ações da pesquisa. Investimos quinhentos mil reais para que o Programa possa se consolidar e avançar em diversas áreas da produção à tecnologia”, ressaltou.

ATIVIDADES

O objetivo do Programa é incentivar jovens doutores a desenvolverem atividades de pesquisa, que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação em Rondônia e consequentemente, no Brasil. O Programa é apoiado pelo Governo de Rondônia, que não tem medido esforços para alavancar as ações científicas e tecnológicas em todo o Estado.

O presidente da Fapero explica que, com o edital, o Governo do Estado visa criar condições favoráveis para que jovens doutores possam prosseguir com suas atividades de pesquisa junto a grupos e redes, de reconhecida excelência no estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para a retenção dos mesmos em Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação e empresas, em áreas consideradas de vanguarda científico-tecnológica ou em temas estratégicos para o estado e região.

Fonte: Governo RO