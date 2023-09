Programa “Magistrados de Sempre” é lançado pela Emeron para resgatar e preservar memórias de pessoas que construíram a Justiça de Rondônia

A Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron) lançou nesta quarta-feira, 13 de setembro, o Programa Magistrados de Sempre, que consiste em uma série de entrevistas com juízes(as) e desembargadores(as) aposentados do Tribunal de Justiça do Estado, visando resgatar e preservar as memórias daqueles(as) que formaram o Judiciário de Rondônia.

O evento de lançamento aconteceu no auditório da Emeron com a presença de dezenas de membros(as) e servidores(as) do Poder Judiciário, além de diversos veículos da imprensa local. Idealizador do programa, o desembargador Raduan Miguel Filho, diretor da Emeron, destacou, no lançamento, a escolha do meio de registro audiovisual para o projeto. “É a Escola da Magistratura preocupada em resgatar os conhecimentos que nós angariamos ao longo do tempo. Conhecimento que eu chamo de experiência e que deve ser dividida com os demais colegas que ficaram na ativa, com os novos que estão começando e com aqueles que ainda irão prestar concurso”.

“Essa experiência falada pelo desembargador Raduan reflete exatamente aquilo que queremos captar, transmitir como espírito da magistratura do estado de Rondônia aos novos magistrados. É preciso que a gente encontre inspiração naqueles que podem nos dar esse norte”, declarou o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.

No primeiro programa da série, foram entrevistados a desembargadora aposentada Ivanira Feitosa Borges e o juiz aposentado Salatiel Soares de Souza. Participaram da entrevista o desembargador Raduan Miguel Filho, o juiz Johnny Gustavo Clemes, auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e coordenador do programa, o desembargador Roosevelt Queiroz Costa, decano do TJRO, e a juíza Karina Miguel Sobral, vice-diretora da Emeron.

Já o segundo episódio, que será disponibilizado no canal nos próximos dias, contou com os desembargadores aposentados Zelite Carneiro e Antônio Cândido de Oliveira, entrevistados pelo outro coordenador do Magistrados de Sempre, juiz Audarzean Santana. “Eu quero agradecer e elogiar a iniciativa da Escola, foi excepcional para registrar e captar essas memórias que se não o fazem, ficam perdidas no tempo. Doutor Audarzean muito elegante, muito querido, conduziu muito bem as entrevistas”, pontuou a desembargadora aposentada Zelite Carneiro.

Nos programas já gravados, os(as) entrevistados(as) relembraram momentos da infância, estudos, ingresso na magistratura, desafios, situações engraçadas, emocionantes e contaram sobre a rotina de magistrado(a) aposentado(a). “Nós temos muitas boas histórias no Tribunal de Justiça. São pessoas que deram suas vidas pelo Tribunal e fizeram do Tribunal o que ele é hoje. Nós já tivemos entrevistas com histórias e momentos da vida dessas pessoas que trouxeram muito aprendizado para mim”, avaliou o juiz Audarzean Santana.

Foto oficial do lançamento do programa, tirada no Pleno Histórico do TJRO (atual sede da Emeron)

“Eu deposito toda a fé nesse programa porque nós podemos ser melhores com essas pessoas e não só por aprender, mas por mostrar para o mundo que não é porque uma pessoa passou para a inatividade que ela não faz mais parte do seu corpo. Todos vocês continuam parte de nós”, disse Johnny Gustavo Clemes, também coordenador do Magistrados de Sempre.

“Participei do primeiro programa, entrevistando, conversando, e foi realmente muito grandioso. Um registro histórico. Nós mais antigos temos muito o que contar, registrar”, disse o decano do TJRO, desembargador Roosevelt Queiroz Costa.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador José Antonio Robles, parabenizou a iniciativa da Emeron. “A experiência de todos que passaram por aqui deve ser contada, registrada. São pessoas que fizeram o alicerce desse tribunal. Vocês são pessoas que começaram essa história linda desse Judiciário forte, transparente”, disse aos aposentados(as) presentes no auditório.

Após um momento de confraternização entre magistrados(as) aposentados e da ativa presentes no lançamento, foi iniciada a gravação do terceiro episódio do programa. A nova edição contará com o desembargador Raduan Miguel Filho e os juízes Karina Miguel Sobral, Johnny Gustavo Clemes e Audarzean Santana entrevistando o desembargador aposentado Eliseu Fernandes e o juiz aposentado Marco Antônio Faria.

Mantendo periodicidade, o segundo e o terceiro episódios serão lançados em breve, com divulgação no site e redes sociais da Emeron.

