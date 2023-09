Programa “Mais Produção/Calcário” leva benefícios a produtores rurais de Nova Mamoré e Guajará-Mirim

O Governo de Rondônia busca maneiras de beneficiar os pequenos e médios produtores rurais do Estado, visando impulsionar a economia local e promover o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, está sendo realizado o transporte gratuito de calcário aos 52 municípios, por intermédio do programa Mais Produção/Calcário, com recurso do fundo Proleite.

Os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim foram beneficiados com um total de 1.152 toneladas de calcário, atendendo à demanda de 41 produtores rurais cadastrados no programa. Para realizar o transporte, foram utilizadas 27 carretas, sendo 14 para Nova Mamoré e 13 em Guajará-Mirim, a entrega ocorreu na quarta-feira (30).

É importante ressaltar que, o transporte foi custeado pelo Governo de Rondônia, representando um investimento de R$ 486.770,69 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). Essa ação demonstra o compromisso do Governo com o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Para o governador Marcos Rocha, essa ação contribui não somente para o fortalecimento da agricultura familiar, mas também à geração de renda e a fixação do homem no campo. “O apoio do Governo às demandas do setor rural, como no caso do transporte do calcário, é fundamental para garantir a sustentabilidade e o sucesso dessas atividades”, salientou.

O Governo de Rondônia, por intermédio da Seagri, concedeu, além do transporte, a doação de calcário com o objetivo de beneficiar a cadeia produtiva do leite na região. A entrega em Guajará-Mirim contou com a participação de diversas autoridades e produtores rurais locais. Em Nova Mamoré, a entrega ocorreu durante a 5ª Festa do Leite, no distrito de Palmeiras, com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, que foram parceiros no evento.

Para o secretário adjunto da Seagri, Janderson Dalazen, essa iniciativa demonstra o compromisso do Governo com o pequeno produtor rural e melhoria da qualidade do solo no Estado. “O calcário é um insumo fundamental para corrigir a acidez do solo e neutralizar elementos tóxicos às plantas. Dessa forma, é essencial para recuperação do solo e melhoria produtiva das culturas”, comentou.

Com esse trabalho, o Governo de Rondônia reafirma seu compromisso em promover ações que beneficiem os pequenos e médios produtores rurais do Estado, a fim de fortalecer o setor agrícola e impulsionar a economia local. Por meio de parcerias e investimentos, é possível proporcionar melhores condições de trabalho e renda àqueles que dedicam sua vida ao campo, contribuindo para o crescimento do Estado e bem-estar da população.

